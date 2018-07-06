Салат из кальмаров «Камчатский»

Быстрое и простое в приготовлении блюдо для обеда или ужина — салат из кальмаров «Камчатский».

Ингредиенты

Кальмары 400-500 г огурец 1 шт.

вареные яйца 3 шт.

лук 1 шт.

майонез или сметана по вкусу

соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Кальмаров помойте, очистите и отварите в кипятке в течение пары минут. Затем откиньте на дуршлаг и сразу подставьте под холодную воду. Нарежьте кальмаров тонкими кольцами.

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняРусская

Огурец нарежьте соломкой, яйца — небольшими кубиками, лук — тонкими полукольцами. Сложите все ингредиенты в салатник, посолите и поперчите, заправьте сметаной или майонезом. Подавайте сразу.