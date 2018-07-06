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Салат из кальмаров «Камчатский»
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Салат из кальмаров «Камчатский» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Быстрое и простое в приготовлении блюдо для обеда или ужина — салат из кальмаров «Камчатский».
Ингредиенты
Кальмары 400-500 г  огурец 1 шт.
вареные яйца 3 шт.
лук 1 шт.
майонез или сметана по вкусу
соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Кальмаров помойте, очистите и отварите в кипятке в течение пары минут. Затем откиньте на дуршлаг и сразу подставьте под холодную воду. Нарежьте кальмаров тонкими кольцами.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняРусская
Огурец нарежьте соломкой, яйца — небольшими кубиками, лук — тонкими полукольцами. Сложите все ингредиенты в салатник, посолите и поперчите, заправьте сметаной или майонезом. Подавайте сразу.
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