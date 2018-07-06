Тертый пирог с вишнями или другими ягодами и фруктами — это вкус детства для многих из нас. Самое время вспомнить этот вкус, приготовив простой, но потрясающе вкусный пирог со свежими вишнями.
Ингредиенты
Сливочное масло 250 г яйца 3 шт.
сахар 1 стакан
сметана 3 ст. л.
разрыхлитель 2 ч. л.
мука 4,5 стакана
ванильный сахар по вкусу
вишни 500 г Способ приготовления
Смешайте муку с разрыхлителем и ванильным сахаром. Добавьте нарезанное кубиками холодное масло и руками перетрите в крошку.
Время готовки2 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Яйца взбейте с сахаром, добавьте сметану и перемешайте. Влейте полученную смесь в мучную крошку и быстро замесите тесто. Отделите от него треть и скатайте обе части в шар. Большую поместите в холодильник, а меньшую — в морозилку на час.
Тем временем удалите из вишен косточки. Форму для выпечки застелите бумагой и смажьте маслом.
Большую часть теста выньте из холодильника и руками распределите по дну формы. Наколите его вилкой в нескольких местах и поместите в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.
Выньте корж из духовки, выложите на него вишни. Затем выньте вторую часть теста из морозилки и натрите его на крупной терке поверх ягод. Снова поместите форму в духовку на 25 минут.