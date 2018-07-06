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Официальное карри по Sonic the Hedgehog окрашивает стул в синий цвет
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Официальное карри по Sonic the Hedgehog окрашивает стул в синий цвет 

GameGuru 1 час назад
Фото: GameGuru
В Японии выпустили лицензированное блюдо по франшизе Sonic the Hedgehog, которое выглядит пугающе и дает странный, но креативный эффект.
Полуфабрикат продается в двух коробках, в которых находится замороженное мясо (говядина), рис и, собственно, сам соус карри. Особенностью является цвет приправы — он синий. По идее у ленивых японских шефов должна получится съедобная рожица Соника. Тушеное мясо вместо нижней части лица, рис отвечает за верхнюю его часть, где находятся глаза и нос, а синий соус должен завершать узнаваемый образ.
Один из пользователей YouTube отважился на эксперимент, приобрел блюдо и приготовил его, сняв процесс на 4K-камеру. Если нет желания наблюдать все действо, переключите на отметку 7:27. Именно в этот момент наш герой добавляет синий карри в готовое блюдо.
Несмотря на то, что получившийся продукт своим видом, вероятно, отправил в обморок шефа Гордона Рамзи, карри оказался вкусным. Однако пользователи стали сообщать о неприятных последствиях кулинарных экспериментов — у всех попробовавших карри Соника, стул окрасился в синий цвет. Туалетное искусство не проходило в течение двух дней.
«Я не был уверен, что хочу попробовать эту штуку, — пишет один из комментаторов к ролику на YouTube. — Это блюдо окрасило мой язык и зубы в синий цвет, а еще я ходил в туалет синим в течение двух дней».
Чем бы Япония не тешилось, лишь в Европу не везла. К счастью, карри доступно только на родине Соника.
Женский форум
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