Ещё
Салат из листовой капусты с колбасой и яблоками
Далее:
Читайте также:
Ещё

Салат из листовой капусты с колбасой и яблоками 

Карельские вести 48 минут назад
Фото: Карельские вести
Ингредиенты
Грецкие орехи 100 г  бальзамический уксус 3 ст. л.
кленовый сироп 1,5 ст. л.
оливковое масло 2 ст. л.
дижонская горчица 1 ч. л.
копченая колбаса 150 г  листовая капуста 300 г  салатный цикорий 4 головки
яблоки 2 шт.
лимонный сок 1 ст. л.
изюм 30 г  Способ приготовления
Орехи измельчите. Смешайте в блендере 2/3 орехов с уксусом, кленовым сиропом, 1 ст. л. масла и горчицей. Добавьте 2 ст. л. воды, соль и перец. Превратите в однородную массу.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Яблоки нарежьте тонкими ломтиками и полейте лимонным соком.
Оставшееся масло разогрейте в сковороде. Добавьте нарезанную кубиками колбасу и обжарьте до золотистого цвета. Выложите шумовкой на бумажные полотенца.
У листовой капусты и цикория удалите твердые части и тонко нарежьте листья. Выложите в салатник. Добавьте яблоки, оставшиеся орехи, колбасу и изюм. Аккуратно перемешайте, полейте заправкой и подавайте.
Карельские вести: последние новости
Банановые оладьи Крамбль с яблоками и грушами Тертый пирог с вишнями
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые горячие звездные мамочки в Instagram5
Российские звезды до и после пластики5
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать10
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем9
Люди, которые перестарались с пластикой
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение