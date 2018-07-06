Салат из листовой капусты с колбасой и яблоками

Ингредиенты

Грецкие орехи 100 г бальзамический уксус 3 ст. л.

кленовый сироп 1,5 ст. л.

оливковое масло 2 ст. л.

дижонская горчица 1 ч. л.

копченая колбаса 150 г листовая капуста 300 г салатный цикорий 4 головки

яблоки 2 шт.

лимонный сок 1 ст. л.

изюм 30 г Способ приготовления

Орехи измельчите. Смешайте в блендере 2/3 орехов с уксусом, кленовым сиропом, 1 ст. л. масла и горчицей. Добавьте 2 ст. л. воды, соль и перец. Превратите в однородную массу.

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Яблоки нарежьте тонкими ломтиками и полейте лимонным соком.

Оставшееся масло разогрейте в сковороде. Добавьте нарезанную кубиками колбасу и обжарьте до золотистого цвета. Выложите шумовкой на бумажные полотенца.

У листовой капусты и цикория удалите твердые части и тонко нарежьте листья. Выложите в салатник. Добавьте яблоки, оставшиеся орехи, колбасу и изюм. Аккуратно перемешайте, полейте заправкой и подавайте.