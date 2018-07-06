Банановые оладьи

Эти сладкие оладьи, рецепт которых известен уже почти сто лет, прекрасно подойдут для завтрака.

Ингредиенты

Бананы (очень спелые) 2 шт молоко 250 мл мука 225 г кленовый сироп или мед 2 ст. л.

сливочное масло 2 ст. л.

яйцо 1 шт разрыхлитель 2 ч. л.

растительное масло для жарки

Способ приготовления

Бананы очистите и тщательно разомните вилкой. Сложите в большую миску. Добавьте молоко, кленовый сироп, яйцо и растопленное масло. Взбейте венчиком. Затем всыпьте муку и разрыхлитель. Быстро взбейте до однородности. Важно добавлять разрыхлитель самым последним, чтобы оладьи хорошо подошли во время жарки.

Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Разогрейте растительное масло в сковороде. Ложкой выкладывайте на нее тесто, придавая оладьям круглую форму. Обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте с кленовым сиропом или медом, растопленным сливочным маслом и кусочками бананов.