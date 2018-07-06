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Банановые оладьи
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Банановые оладьи 

Карельские вести 46 минут назад
Фото: Карельские вести
Эти сладкие оладьи, рецепт которых известен уже почти сто лет, прекрасно подойдут для завтрака.
Ингредиенты
Бананы (очень спелые) 2 шт  молоко 250 мл  мука 225 г  кленовый сироп или мед 2 ст. л.
сливочное масло 2 ст. л.
яйцо 1 шт  разрыхлитель 2 ч. л.
растительное масло для жарки
Способ приготовления
Бананы очистите и тщательно разомните вилкой. Сложите в большую миску. Добавьте молоко, кленовый сироп, яйцо и растопленное масло. Взбейте венчиком. Затем всыпьте муку и разрыхлитель. Быстро взбейте до однородности. Важно добавлять разрыхлитель самым последним, чтобы оладьи хорошо подошли во время жарки.
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Разогрейте растительное масло в сковороде. Ложкой выкладывайте на нее тесто, придавая оладьям круглую форму. Обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте с кленовым сиропом или медом, растопленным сливочным маслом и кусочками бананов.
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