Топ-менеджер «Яндекса» запустил производство протеинового мороженого с доставкой Legche

Фото: Legche

Директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов с друзьями запустил Legche — сервис по доставке протеинового мороженого на дом. Об этом он рассказал в фейсбуке.

«Мы тут с друзьями попробовали протеиновое мороженое. Идея нам понравилась, а реализация нет, поэтому мы сделали своё», — написал Бакунов. В разговоре с vc.ru он рассказал, что над проектом работают четыре человека, включая его самого. Бакунов не назвал их имен, но уточнил, что все они — действующие и бывшие сотрудники «Яндекса».

Также он подчеркнул, что «ребята делают его для души», и Legche не стоит воспринимать как бизнес. «Мы хотим, чтобы люди ели вкусное и здоровое. Я, как человек глубоко больной и некрасивый, хочу чтобы вокруг были сильные и красивые», — объяснил Бакунов.

описание Legche

«В основе протеинового мороженого Legche не углеводы и жир, как в обычном мороженом, а белок — основной строительный материал организма. Поэтому в нашем мороженом примерно в 3 раза меньше калорий, чем в обычном мороженом, в 4 раза меньше углеводов и жиров и в 4 раза больше белка.

Чтобы получить такое мороженое, мы взяли много белка, немного сливок, вкусное молоко, ароматное какао, сочный банан, натуральный агар-агар, немного подсластителя. И никаких порошковых смесей для мороженого, сухого молока, сахара, красителей и консервантов».

Мороженое привозят домой. Минимальная сумма заказа составляет 600 рублей, доставка стоит 250 рублей, а в офис «Яндекса» на Льва Толстого — 50 рублей.

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