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Куриный салат с авокадо и грибами
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Куриный салат с авокадо и грибами 

Карельские вести 28 минут назад
Фото: Карельские вести
Отличный вариант для «перекуса» на работе. Если заменить майонез сметаной или йогуртом, этот салат станет еще полезнее.
Ингредиенты
Куриное филе 700 г  базилик 8-10 стеблей
зеленый лук 2 шт.
красный лук (маленький) 1 шт.
авокадо 1 шт.
грибы (любые) 400 г  сливочное масло 2 ст. л.
грецкие орехи 70 г  майонез 60 мл  лимон (сок) 0,5 шт.
соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Курицу отварите до готовности в подсоленной воде. Охладите и нарежьте мелкими кубиками.
Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Тем временем растопите масло в сковороде. Добавьте мелко нарезанные грибы и обжарьте их до золотистого цвета, около 5-7 минут. Посолите и поперчите.
Взбейте венчиком майонез, лимонный сок и измельченный зеленый лук. Добавьте курицу, измельченный красный лук, нарезанный кубиками авокадо, грибы и мелко нарубленные орехи. Хорошо перемешайте. Подавайте охлажденным.
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