Куриный салат с авокадо и грибами

Отличный вариант для «перекуса» на работе. Если заменить майонез сметаной или йогуртом, этот салат станет еще полезнее.

Ингредиенты

Куриное филе 700 г базилик 8-10 стеблей

зеленый лук 2 шт.

красный лук (маленький) 1 шт.

авокадо 1 шт.

грибы (любые) 400 г сливочное масло 2 ст. л.

грецкие орехи 70 г майонез 60 мл лимон (сок) 0,5 шт.

соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Курицу отварите до готовности в подсоленной воде. Охладите и нарежьте мелкими кубиками.

Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Тем временем растопите масло в сковороде. Добавьте мелко нарезанные грибы и обжарьте их до золотистого цвета, около 5-7 минут. Посолите и поперчите.

Взбейте венчиком майонез, лимонный сок и измельченный зеленый лук. Добавьте курицу, измельченный красный лук, нарезанный кубиками авокадо, грибы и мелко нарубленные орехи. Хорошо перемешайте. Подавайте охлажденным.