Тыквенный салат с яблоками и голубым сыром 

Ароматный салат из мускатной тыквы с рэдиччо, яблоком и голубым сыром.
Ингредиенты
Мускатная тыква 1,5 кг оливковое масло 5 ст. л.
коричневый сахар 2 ст. л.
кайенский перец 0,5 ч. л.
соль по вкусу
черный перец по вкусу
рэдиччо 0,5 кочана
яблоко 1 шт.
голубой сыр 100 г кленовый сироп 1 ст. л.
яблочный уксус 1 ст. л.
дижонская горчица 1 ч. л.
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Тыкву очистите, удалите семена и нарежьте мякоть небольшими кубиками. Выложите их на противень, полейте 3 столовыми ложками масла, посыпьте сахаром, солью, черным и кайенским перцем. Запекайте до мягкости, около 25-30 минут.
Тем временем рэдиччо разберите на отдельные листья и порвите их руками. Яблоко нарежьте тонкими ломтиками. Сложите салат и яблоко в салатник. Добавьте тыкву. Аккуратно перемешайте.
Для заправки смешайте 2 столовые ложки масла, кленовый сироп, уксус и горчицу. Посолите и поперчите по вкусу. Полейте заправкой салат и добавьте раскрошенный сыр. Перемешайте и подавайте.