Тыквенный салат с яблоками и голубым сыром

Ароматный салат из мускатной тыквы с рэдиччо, яблоком и голубым сыром.

Ингредиенты

Мускатная тыква 1,5 кг оливковое масло 5 ст. л.

коричневый сахар 2 ст. л.

кайенский перец 0,5 ч. л.

соль по вкусу

черный перец по вкусу

рэдиччо 0,5 кочана

яблоко 1 шт.

голубой сыр 100 г кленовый сироп 1 ст. л.

яблочный уксус 1 ст. л.

дижонская горчица 1 ч. л.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Тыкву очистите, удалите семена и нарежьте мякоть небольшими кубиками. Выложите их на противень, полейте 3 столовыми ложками масла, посыпьте сахаром, солью, черным и кайенским перцем. Запекайте до мягкости, около 25-30 минут.

Тем временем рэдиччо разберите на отдельные листья и порвите их руками. Яблоко нарежьте тонкими ломтиками. Сложите салат и яблоко в салатник. Добавьте тыкву. Аккуратно перемешайте.

Для заправки смешайте 2 столовые ложки масла, кленовый сироп, уксус и горчицу. Посолите и поперчите по вкусу. Полейте заправкой салат и добавьте раскрошенный сыр. Перемешайте и подавайте.