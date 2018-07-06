Греческий салат с брынзой

Классический рецепт любимого многими диетического блюда — греческого салата с брынзой.

Ингредиенты

Маслины без косточек 100 г лимонный сок 1 ст. л.

огурцы 3 шт.

помидоры 3 шт.

болгарский перец 1 шт.

брынза 50 г салатные листья 4 шт.

орегано по вкусу

базилик по вкусу

соль по вкусу

оливковое масло 2 ст. л.

Способ приготовления

Огурцы, помидоры и перец нарежьте крупными кубиками. Сложите в салатник. Добавьте маслины.

Время готовки15 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняГреческая

Брынзу нарежьте кубиками и добавьте в салат. Салатные листья порвите на небольшие кусочки. Салат заправьте оливковым маслом и лимонным соком, добавьте орегано, базилик и соль. Аккуратно перемешайте и подавайте сразу.