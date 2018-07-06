Налистники с творогом

Это блюдо со вкусом детства. Именно по таким рецептам готовили налистники (или попросту блинчики) с творогом наши бабушки.

Ингредиенты

Молоко 3 стакана

мука 2 стакана

яйца 3 шт.

сахар 4 ст. л.

растительное масло 1 ст. л.

ваниль по вкусу

творог 400 г Способ приготовления

В большой миске взбейте 2 яйца, затем добавьте 1,5 ст. л. сахара и понемногу влейте молоко. Продолжая взбивать, всыпьте порциями муку, доводя тесто до однородности. Затем добавьте ваниль и растительное масло, перемешайте.

Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняУкраинская

Разогрейте немного масла в сковороде. Вливайте тесто небольшими порциями и обжаривайте блинчики с двух сторон до золотистого цвета.

Для начинки смешайте творог, яйцо и оставшийся сахар. Выкладывайте начинку на готовые налистники и сворачивайте. Разложите по тарелкам, полейте сметаной и подавайте.