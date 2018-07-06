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Налистники с творогом
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Налистники с творогом 

Карельские вести 49 минут назад
Фото: Карельские вести
Это блюдо со вкусом детства. Именно по таким рецептам готовили налистники (или попросту блинчики) с творогом наши бабушки.
Ингредиенты
Молоко 3 стакана
мука 2 стакана
яйца 3 шт.
сахар 4 ст. л.
растительное масло 1 ст. л.
ваниль по вкусу
творог 400 г  Способ приготовления
В большой миске взбейте 2 яйца, затем добавьте 1,5 ст. л. сахара и понемногу влейте молоко. Продолжая взбивать, всыпьте порциями муку, доводя тесто до однородности. Затем добавьте ваниль и растительное масло, перемешайте.
Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняУкраинская
Разогрейте немного масла в сковороде. Вливайте тесто небольшими порциями и обжаривайте блинчики с двух сторон до золотистого цвета.
Для начинки смешайте творог, яйцо и оставшийся сахар. Выкладывайте начинку на готовые налистники и сворачивайте. Разложите по тарелкам, полейте сметаной и подавайте.
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