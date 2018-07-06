Диета по знаку Зодиака: как быстро похудеть Овну, Тельцу и другим

Диета по знаку Зодиака: как быстро похудеть Овну, Тельцу и другимОвен Тебе будет вполне достаточно на недельку полностью отказаться от мяса и через два дня на третий устраивать себе разгрузочные кефирные дни.

Телец Переходи на простую пищу. Завтрак — яйцо, чай или кофе без сахара, обед — тарелка овощей и кусочек мяса или рыбы, ужин — кефир и зеленые фрукты.

Диета Татьяны Устиновой : как похудеть до неузнаваемости после 50 лет Близнецы Не злоупотребляй голодовками. Можно дня три посидеть на овощных отварах. При этом ежедневно делать очистительные клизмы и пить витамины.

Рак Исключи из рациона мясо, крупы, картофель, свеклу, морковь и, конечно, сладости, а вот свежие морепродукты, зеленые овощи и фрукты ешь на здоровье.

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Лев Здесь важна группа крови. Первая группа: можно есть нежирное мясо без острых приправ и гарнира. Вторая: злаковые, изделия из грубых сортов пшеницы. Третья: нежирные молочные продукты. Четвертая группа: можно есть курицу, индейку, овес и рис, ряженку и йогурт.

Дева Тебе подойдет «чудодейственный» суп‑пюре: 6 луковиц, 4 помидора, кочан капусты, 3 болгарских перца и пучок сельдерея. Чуть посолить и приправить карри.

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Весы Составь список полезных продуктов, которые тебе нравятся, и сама выбирай, что из этого есть: любые фрукты, кроме бананов, нежирное мясо, кисломолочные продукты, коричневый рис или зеленые овощи.

Скорпион Регулярно очищай организм от шлаков. Но ни в коем случае не пользуйся самостоятельно народными рецептами. Посоветуйся со специалистом.

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Стрелец Долой полуфабрикаты! Утром ешь щелочные продукты (фрукты и овощи), в обед — белковые, а вечером — углеводные. Интервал между каждым приемом пищи — не менее 4 часов.

Козерог Твой враг — сладкое. Откажитесь на неделю от продуктов, содержащих сахар. Результат порадует!

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Водолей Две недели ничего не ешь до полудня, только пей минеральную воду без газа. Обед — мясо или рыба без гарнира, ужин — кисломолочные продукты.

Рыбы Завтрак — стакан сока грейпфрута и два тоста с медом. Обед — отварная рыба, капустный салат и каша с сухофруктами без сахара. Ужин — свекольный салат.