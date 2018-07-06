Маринованная капуста 

Вкусная и хрустящая капуста в маринаде — просто находка для любителей маринованных блюд!
Ингредиенты
Капуста 2 кг морковь 0,4 кг чеснок 4 зубчика
яблоко, свекла по желанию
Маринад:
растительное масло 150 мл 9% уксус 150 мл сахар 100 г соль 2 ст. л.
лавровый лист 3 шт.
черный перец 5-6 горошин
вода 0,5 л Способ приготовления
Все ингредиенты нашинковать, морковь натереть, чеснок порезать пластинками. Уложить плотно в банку. В кастрюлю залить все компоненты для маринада и все прокипятить 5 мин. Залить кипящим маринадом капусту. Наутро — готовое к употреблению блюдо!
Время готовки45 мин Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняРусская