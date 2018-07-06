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Маринованная капуста
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Маринованная капуста 

Карельские вести 37 минут назад
Вкусная и хрустящая капуста в маринаде — просто находка для любителей маринованных блюд!
Ингредиенты
Капуста 2 кг  морковь 0,4 кг  чеснок 4 зубчика
яблоко, свекла по желанию
Маринад:
растительное масло 150 мл  9% уксус 150 мл  сахар 100 г  соль 2 ст. л.
лавровый лист 3 шт.
черный перец 5-6 горошин
вода 0,5 л  Способ приготовления
Все ингредиенты нашинковать, морковь натереть, чеснок порезать пластинками. Уложить плотно в банку. В кастрюлю залить все компоненты для маринада и все прокипятить 5 мин. Залить кипящим маринадом капусту. Наутро — готовое к употреблению блюдо!
Время готовки45 мин Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняРусская
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