Маринованная капуста

Вкусная и хрустящая капуста в маринаде — просто находка для любителей маринованных блюд!

Ингредиенты

Капуста 2 кг морковь 0,4 кг чеснок 4 зубчика

яблоко, свекла по желанию

Маринад:

растительное масло 150 мл 9% уксус 150 мл сахар 100 г соль 2 ст. л.

лавровый лист 3 шт.

черный перец 5-6 горошин

вода 0,5 л Способ приготовления

Все ингредиенты нашинковать, морковь натереть, чеснок порезать пластинками. Уложить плотно в банку. В кастрюлю залить все компоненты для маринада и все прокипятить 5 мин. Залить кипящим маринадом капусту. Наутро — готовое к употреблению блюдо!

Время готовки45 мин Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняРусская