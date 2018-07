В США предприниматель начал продавать мороженое со вкусом свинины

Джейк Хант — управляющий партнер семейной фермы Windy Brow в штате Нью-Джерси. С 2013 года он производил на ферме мороженое, а этим летом решил добавить в линейку новый вкус: вкус свинины.

Родители Ханта были фермерами, поэтому он с детства увлекался сельским хозяйством и хотел стать ветеринаром. Во время учебы в университете он научился делать мороженое, а после получения диплома в течение года управлял небольшим молочным заводом.

Затем он понял, что хочет заняться бизнесом, и решил открыть собственное производство мороженого на семейной ферме. В 2013 году Хант начал выпускать мороженое.

Этим летом Хант наладил производство мороженого со вкусом свиного рулета (pork roll) — блюда, которое стало невероятно популярным среди жителей Нью-Джерси. По словам предпринимателя, мороженое приезжают попробовать гости из других штатов и даже стран: например, из Италии. В целом бизнес становится все более прибыльным: в 2018 году продажи мороженого на Windy Brow выросли на 50% по сравнению с прошлогодними показателями.

Ранее со вкусом решила поэкспериментировать датская пивоваренная компания Carlsberg: вместе с агентством CP+B Copenhagen она создала икру со вкусом пива. Чтобы сделать это, официальный спонсор датской сборной по футболу использовал технологии молекулярной кухни.

