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В США предприниматель начал продавать мороженое со вкусом свинины
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В США предприниматель начал продавать мороженое со вкусом свинины 

Inc. 21 минуту назад
Фото: Inc.
Фото: iStock
Джейк Хант — управляющий партнер семейной фермы Windy Brow в штате Нью-Джерси. С 2013 года он производил на ферме мороженое, а этим летом решил добавить в линейку новый вкус: вкус свинины.
Родители Ханта были фермерами, поэтому он с детства увлекался сельским хозяйством и хотел стать ветеринаром. Во время учебы в университете он научился делать мороженое, а после получения диплома в течение года управлял небольшим молочным заводом.
Затем он понял, что хочет заняться бизнесом, и решил открыть собственное производство мороженого на семейной ферме. В 2013 году Хант начал выпускать мороженое.
we're coming for you in less than 8 hours, Trenton! who's ready for some pork roll ice cream?!? #literallynoone #porkroll #taylorham #icecream #trenton #njeats #festival #porkrollfestival #porkloveandicecream pic.twitter.com/20tZB5x4Nx— Windy Brow Farms (@WindyBrowFarms) 26 мая 2018 г.
Этим летом Хант наладил производство мороженого со вкусом свиного рулета (pork roll) — блюда, которое стало невероятно популярным среди жителей Нью-Джерси. По словам предпринимателя, мороженое приезжают попробовать гости из других штатов и даже стран: например, из Италии. В целом бизнес становится все более прибыльным: в 2018 году продажи мороженого на Windy Brow выросли на 50% по сравнению с прошлогодними показателями.
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Ранее со вкусом решила поэкспериментировать датская пивоваренная компания Carlsberg: вместе с агентством CP+B Copenhagen она создала икру со вкусом пива. Чтобы сделать это, официальный спонсор датской сборной по футболу использовал технологии молекулярной кухни.
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