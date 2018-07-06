Как проверить вино на натуральность

Как проверить вино на натуральностьЖаркая пора года просто подталкивает к употреблению жидкости в больших количествах. Для многих это отличный шанс выпить что-то алкогольное.

Хорошее натуральное вино не только поможет утолить жажду, но и будет полезно в умеренных количествах для организма.

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Итак, несмотря на всеобщую увлеченность пивом на фоне футбольного праздника, для человека полезней пить именно вино. Бокал красного или белого не только поднимет настроение, но и улучшит состояние здоровья.

При всей своей пользе вино остается алкогольным напитком, а это значит, что злоупотребление не приведет ни к чему хорошему.

Чем же так полезно вино

Красные вина полезны для сердечно-сосудистой системы организма. Давно доказано, что ежедневное употребление бокала красного вина за обедом снижает риск инфаркта, минимизирует возможность появления сердечной недостаточности и связанных с ней заболеваний.

В зависимости от сорта и технологии производства красные вина богаты активным веществом — ресвератолом. Он способен снижать уровень холестерина, укреплять стенки сосудов, предотвращать развитие сахарного диабета и даже замедлять прогрессирование раковых клеток.

Содержащиеся в вине кислоты способны бороться со многими возбудителями инфекций, при этом не нарушая кишечную флору человека. А флавоноиды, способны регулировать уровень сахара в крови.

Вещество пицеатаннол препятствует формированию жировых клеток и защищает организм от нейродегенеративных заболеваний. Антиоксидантная способность красных вин во много раз выше, чем у витамина E. Таким не может похвастаться ни один другой алкогольный напиток.

Белые вина ценят за большое содержание полезных витаминов, микроэлементов и эфирных масел. Содержащиеся в белом вине органические кислоты повышают аппетит и способствуют перевариванию пищи, позволяя эффективно усваиваться белку и железу.

Белое вино является губительным для многих вирусов и микробов. Употребление вина в умеренных количествах во время эпидемий снижает риск заражения.

Содержащиеся в напитке элементы повышают тонус бронхов, снижая риск заболевания бронхитом, восполнением легких и туберкулезом. Вино способно препятствовать возникновению болезни Альцгеймера и появлению катаракты.

Вещества тирасол и гидрокситирасол способны активизировать энергетические центры человеческих клеток, и те в свою очередь начинают активно использовать отложенные жиры, давая организму энергию.

Главное помнить: вино должно быть натуральным, а количество выпитого напитка — умеренным.

Как же проверить вино на натуральность

Полки магазинов, супермаркетов, винных погребов кафе и ресторанов просто пестрят разнообразием бутылок и этикетов. Есть несколько простых и проверенных способов быстро отличить хорошее вино от низкопробной подделки.

1. Проверка при помощи iPhone

Любой владелец смартфона или планшета сможет быстро проверить алкоголь на легальность. Это первая стадия разделения контрафактного товара и легального.

Все благодаря Закону 171-ФЗ. С 1 июля 2016 продавцы алкогольной продукции обязаны фиксировать продажу в государственной системе ЕГАИС и выдавать покупателю чек с QR-кодом и ссылкой на сайт проверки ФСРАР.

Требуйте соблюдение данной нормы и сразу же проверяйте приобретенную продукцию. Для этого нужно одно из приложений:

АнтиКонтрафакт Алко,

Алкоголь сканер,

ЕГАИС проверка чеков.

Наводим камеру на чек с QR-кодом и моментально получаем результат. Только после этого можно применять другие способы проверки.

2. Проверка при помощи воды

Для самой простой проверки вина на натуральность нужна небольшая емкость с водой и пробирка с узким горлышком.

В пробирку наливаем немного вина, зажимаем её пальцем и держим горизонтально.

Опускаем пробирку до уровня воды и медленно убираем закрывающий горлышко пробирки палец.

Если вино растворилось в воде, окрасив её, то это — низкокачественная подделка. Натуральное вино не должно смешиваться с водой, ведь оно имеет бóльшую плотность.

3. Проверка с помощью соды

Пищевая сода есть практически в каждом доме, нам понадобится лишь небольшая щепотка.

Высыпаем соду на блюдце или дно стакана и сверху выливаем чайную ложку красного вина.

Натуральное вино при контакте с содой потемнеет, может стать серым или синеватым. Подделка с красителями практически не изменит своего оттенка.

4. Проверка с помощью глицерина

Эта вязкая прозрачная жидкость продается в любой аптеке. Для проверки нужно смешать вино с глицерином в соотношении 5:1. Глицерин вливается в вино и начинает оседать.

Через несколько минут в ненатуральном вине глицерин приобретает красный, желтый или даже фиолетовый оттенок. Это свидетельствует о наличии ненатуральных красителей в напитке.

Натуральное вино практически не окрашивает глицерин, оставляя вязкую жидкость в первоначальном виде.

5. Пена и осадок

Два показателя некачественного вина — излишняя пена и наличие большого количества осадка.

Первая проверка может производиться даже до откупоривания бутылки. Если резко перевернуть её горлышком вниз, потом вернуть обратно и посмотреть через нижнюю часть на свет, можно увидеть скопившийся в бутылке осадок.

Натуральное вино не должно иметь осадка вообще, некоторые сорта могут иметь небольшой осадок, это так называемый винный камень. Ненатуральное порошковое вино будет иметь большое количество осадка, которое свидетельствует о наличии примесей в напитке.

Вторая проверка может быть произведена сразу же при разлитии. По мере наполнения бокала пена у натурального вина практически отсутствует и быстро пропадает.

Ненатуральное вино пенится в бокале, пузырьки продолжительное время остаются у краев емкости после разлития.

6. Проверка пробки

Даже хорошее вино при некачественном разливе или хранении портится. Об этом может свидетельствовать пробка в бутылке.

Хорошая пробка практически не пропускает воздух и открывается с большим усилием. Внутренняя часть пробки должна иметь легкий аромат вина, но не должна быть затхлой или сырой.

Пробка в бутылке хорошего вина не должна быть пересохшей, отсутствие влаги на внутренней стороне будет свидетельствовать о неправильном составе напитка.

7. Проверка в бокале

Любое вино имеет слегка вязкую структуру. Если налить его в бокал и немного взболтать, на стенках емкости будут видны разводы. Их еще называют «винными дорожками» или «дамскими ножками».

Профессиональный сомелье способен определить срок выдержки вина по таким следам, нас же интересует сам факт их образования.

Натуральное вино всегда оставляет заметные тянущиеся следы на бокале после взбалтывания, подделка же быстро стекает с внутренних граней емкости.

Вот такие несложные способы существуют для проверки вина дома, в магазине перед покупкой, либо в общественном заведении сразу же после подачи напитка.

Не стесняйтесь проверять вино на натуральность и пейте его в умеренных количествах, предпочитая напиток другим алкогольным жидкостям.