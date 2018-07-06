Подкормка для цветущих помидор в открытом грунте

Если вы в первый раз решили заняться выращиванием помидор в открытом грунте, вам необходимо узнать, чем их подкармливать во время цветения. Грамотно выбранное удобрение обеспечит появление хорошей завязи, позволит собрать качественный, вкусный и обильный урожай. Кроме этого, разнообразные подкормки защитят кусты от гибели и поражения некоторыми заболеваниями, повысят сопротивляемость неблагоприятным погодным условиям и механическим повреждениям.

Минеральные подкормки

В период цветения томаты больше всего нуждаются в двух элементах. Это калий и фосфор:

калий отвечает за формирование завязей, развитие и укрепление стеблей, что препятствует полеганию ботвы. Благодаря его воздействию повышается сопротивляемость болезням, заморозкам и засухе, улучшаются качественные характеристики плодов;

фосфор активизирует разрастание корней, предотвращает появление корневой гнили и других болезней, улучшает сохранность томатов. Растение становится холодоустойчивым, снижается восприимчивость к механическим повреждениям.

yandex_ad_1 Среди обилия рыночной продукции можно растеряться. Поэтому выбирая, чем подкормить помидоры, растущие в открытом грунте, во время цветения, советуем вам прислушаться к рекомендациям опытных агрономов:

«Суперфосфат простой» — помогает растению приблизить время плодоношения, улучшает вкусовые качества, делая помидоры слаще, замедляет старение. Средство благотворно воздействует на развитие корней и обеспечивает томаты питательными компонентами в полном объеме;

«Суперфосфат двойной» — увеличивает количество и повышает качество плодов, сокращает срок созревания. Усиливает стойкость и сопротивляемость неблагоприятным внешним условиям. Помимо фосфора содержит небольшую концентрацию азота, серы, меди, железа, цинка и других необходимых полезных элементов;

«Калийная соль» — восстанавливает обменные процессы растения, препятствует увяданию, увеличивает сопротивляемость засухе и заморозкам. Помогает сформировать иммунитет к болезням, способствует богатому цветению и полноценному плодоношению. Подкормка улучшает вкусовые характеристики и делает период сохранности более продолжительным;

«Сульфат калия» — повышает содержание в плодах витаминов и сахара, увеличивает качество и объем томатов. Помогает легче перенести недостаток влаги, обеспечивает длительное хранение собранного урожая.

Вы можете также использовать «Монофосфат калия». Соотношение калия и фосфора в удобрении оптимально для максимального плодоношения. Препарат легко усваивается всеми частями растения, а перекормить томаты этим удобрением практически невозможно.

Комплексные удобрения

Как правило, во время цветения помидоры уже не нуждаются в азоте. Но если вы заметили, что кустики очень слабые, можете восполнить дефицит этого элемента комплексными средствами. Они хороши еще и тем, что в них содержится оптимальная концентрация необходимых микроэлементов.

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Если вы еще не определились, чем подкормить помидоры, растущие в открытом грунте можете выбрать одно из нижеперечисленных средств. Вносите подкормку во время цветения, четко следуя указаниям в инструкции:

«Кемира Люкс» — стимулирует рост и развитие, активное бутонообразование и формирование плодов, улучшает качество урожая.

«Универсал» — обеспечивает активное цветение, препятствует опаданию завязей, уменьшает сроки созревания томатов. На 30% повышает урожайность и сопротивляемость болезням, ускоряет рост;

«Синьор Помидор» — обеспечивает разрастание как подземных, так и надземных частей куста, помогает легче перенести нехватку влаги, позволяет собрать качественный урожай. Средство минимизирует риск инфицирования грибковыми и вирусными заболеваниями, ускоряет созревание овощей, создает хорошие условия для механического сбора плодов;

«Растворин» — сокращает сроки до появления богатого урожая, стимулирует рост и развитие растения;

«Эффектон» — улучшает характеристики почвы и имеющийся в ней водно-воздушный режим, обеспечивает заселение грунта полезной микрофлорой, стимулирует развитие корневой системы. Снижает содержание тяжелых канцерогенов и радионуклидов в овощах.

Перед покупкой комплексных удобрений убедитесь, что концентрация в них азота значительно ниже, чем калия и фосфора.

Также в их составе должны значиться железо, кальций, бор, цинк, сера и магний. Избегайте подкормок, в которые включен хлор. Если в земле этого элемента будет в избытке, он пагубно повлияет на корневую систему растения.

yandex_ad_2 Органика

Если вы задаетесь вопросом, чем подкормить помидоры во время цветения, чтобы вырастить экологически чистые овощи, советуем вам вносить в открытый грунт органические удобрения. Такие средства станут также дополнительной профилактикой многих болезней:

гуматы — снижают концентрацию в плодах биотоксинов, радионуклидов, тяжелых металлов, повышают количество витаминов, белков и углеводов. Стимулируют рост всех частей растения, повышают стойкость к вирусным и грибковым болезням, холодам и сильной жаре. Средства улучшают структуру почвы, помогают развиваться полезной микрофлоре и повышают урожайность до 50%;

дрожжи — стимулируют активный рост, способствуют завязи плодов. Однако увлекаться подобной подкормкой не стоит. Достаточно полить томаты 1, максимум 2 раза. И помните, что во время брожения дрожжи способны поглощать из земли калий. Чтобы избежать дефицита этого вещества, во время приготовления удобрения, необходимо обогатить его куриным пометом и золой. Самый простой рецепт: 10 грамм сухих дрожжей, 500 миллилитров вытяжки куриного помета, 500 грамм древесной золы, 75 грамм сахара, 10 литров воды;

древесная, соломенная и торфяная зола — раскисляет почву, укрепляет стебли, предотвращает полегание ботвы, защищает от болезней. В составе золы присутствуют такие необходимые для томатов элементы, как фосфор, калий, магний, цинк, кальций, сера. Вы можете просто посыпать землю вокруг каждого куста столовой ложкой средства или приготовить раствор для корневого удобрения;

травяной настой — обеспечивает томаты всеми необходимыми питательными элементами. Существует множество способов приготовления. Самый простой рецепт: 200 литровую бочку на ¾ заполните свежескошенной травой (сорняки, одуванчик, ромашка, лебеда, клевер и обязательно крапива). Залейте водой, прикройте мешковиной, оставьте бродить 5-15 дней (в зависимости от температуры окружающей среды). Перед поливом овощей полученный раствор необходимо разбавить в 10 раз, чтобы не сжечь корни томатов.

Теперь вы знаете, чем подкормить помидоры, растущие в открытом грунте во время цветения. Главное, соблюдать все рекомендации, а также инструкцию производителей и не перекормить овощи. Ведь избыток питательных элементов не менее вреден, чем их дефицит.