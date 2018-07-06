Аппетитное соте из баклажанов и кабачков на зиму

Из баклажанов и кабачков готовится множество вкусных заготовок на зиму, эти овощи прекрасно сочетаются по вкусу между собой, и дополняют вкусовые качества других овощей. Соте из баклажанов и кабачков же обладает уникальными вкусовыми качествами, и при этом закуска легко готовится, если следовать рецепту с фото. В состав такой заготовки входит дополнительно репчатый лук, спелые томаты, томатная паста, а также морковь и салатный перец. Здесь будут описаны самые простые и вкусные варианты приготовления соте.

Соте с добавлением уксусной кислоты

Этот рецепт просто в исполнении, соте готовится из кабачков и баклажанов, дополнительно в составе присутствуют свежие томаты и сладкий перец. Готовить закуску по рецепту с фото не сложно, каждая хозяйка сможет сделать ароматную заготовку на зиму.

Требуемые продукты:

сладкий перец — 4 штуки;

баклажаны свежие — 4 штуки;

растительный жир — 50 мл;

томаты спелые — 4 штуки;

кабачки молодые — 2 штуки;

лук белый — 2 штуки;

кислота уксусная 6% — 50 мл;

сахарный песок — 1,5 ложки;

соль столовая — 2 ложки.

yandex_ad_1 Пошаговое приготовление закуски:

Овощи промывают и подготавливают к нарезке, после этого репчатый лук измельчают кольцами средней толщины, все остальные составляющие нарезают дольками не слишком крупного размера.

Когда овощи будут подготовлены, их перекладывают в кастрюлю, к ним всыпают сахарный песок и две ложки соли.

Крышку кастрюли закрывают, а затем тушат ингредиенты на плите на медленном нагреве около получаса. В последние несколько минут, в соте добавляют уксусную кислоту, и перекладывают закуску в банки.

Этот рецепт с фото не требует стерилизации, поэтому соте из кабачков и баклажанов можно просто утеплить, пока закуска не остынет.

Соте в чесночно-томатном соусе

Прекрасный вариант соте, для которого не потребуется уксусная кислота, при этом стерилизовать заготовку хозяйке тоже не придется, что сокращает время приготовления закуски. В составе присутствует чеснок и томаты, это дает возможность на долгое время сохранить свежесть продуктов. Но стоит учесть, что отсутствие уксуса и стерилизации может привести к быстрой порче закуски. Чтобы этого не случилось, следует тщательно промыть банки.

Требуемые ингредиенты:

перец салатный — 550 грамм;

баклажаны молодые — 2 кг;

растительный жир — 100 мл;

петрушка (зелень) — 1 пучок;

чеснок острый — 1 головка;

соль пищевая — по вкусу;

кабачки молодые — 1 кг;

репчатый лук — 350 грамм;

перец молотый — 5 грамм;

томаты спелые — 750 грамм;

морковь крупная — 450 грамм.

Этапы приготовления:

При приготовлении соте из баклажанов и кабачков по этому рецепту с фото, следует подготовить продукты и промыть овощи.

Баклажаны и кабачки измельчают ножом на кубики среднего размера.

Салатный перец и репчатый лук нарезают ножом на мелкие кубики. Морковь измельчают с помощью терки.

После этого овощные ингредиенты перекладывают в глубокую емкость, в которой налито растительное масло. Обжаривают сначала морковь с репчатым луком до того момента, пока они не будут готовы. К овощам добавляют перец салатный и тушат все еще три минуты.

А пока овощи готовятся, хозяйка должно сделать соус из томатов и свежего чеснока, он придает закуске особенную пикантность и аромат. Помидоры измельчают на мясорубке, а затем используют сито, чтобы убрать кожуру и семена.

В подготовленную смесь кладут чеснок, пропущенный через пресс, немного измельченной петрушки и все подходящие специи. Все взбивается блендером, пока соус не приобретет однородность.

Готовый соус переливают в массу из овощей и оставляют тушиться под крышкой около восьми минут.

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Заготовка сразу переливается в чистые банки и плотно закупоривается крышками. Желательно утеплить банки до охлаждения соте.

Соте с добавлением грибов

Хозяйка может приготовить простое соте из баклажанов и кабачков, добавив к рецепту с фото немного грибов. Не обязательно использовать только шампиньоны, можно взять любые другие лесные грибы.

Требуемые ингредиенты:

баклажаны спелые — 2 кг;

чеснок острый — 2 головки;

грибы свежие — 1 кг;

томаты спелые — 2 кг;

кабачки некрупные — 1 кг;

перец красный болгарский — 1 кг;

морковь среднего размера — 550 грамм;

подсолнечное масло — 1 стакан;

лук репчатый — 3 штуки;

острый перец — 10 грамм;

соль столовая — 2 ложки;

сахарный песок — 150 грамм;

уксусная кислота 9% — 100 мл.

yandex_ad_2 Этапы приготовления закуски:

Сначала следует начать приготовление соуса, для него томаты измельчают мясорубкой или блендером, а только после этого пропускают через сито. Такой процесс помогает убрать лишнюю кожицу и избавиться от семян.

В глубокую емкость переливают соус, туда же наливают растительный жир, всыпают сто пятьдесят граммов сахарного песка и пару ложек соли. Варят томаты в течение сорока минут.

Репчатый лук очищают и нарезают полукольцами средней толщины, баклажаны же следует нарезать кусочками и присыпать солью. Соль необходима, так как она устраняет горький вкус.

Шампиньоны или лесные грибы отваривают в слегка подсоленной воде в течение получаса, в воду следует положить одну луковицу и немного специй.

Грибы повторно промывают и отправляют в соус вместе с нарезанными баклажанами, варят составляющие около десяти минут.

В соте из баклажанов и кабачков добавляют уксус, после чего по рецепту с фото можно снять закуску с огня и разложить в банки.

Соте с острым и салатным перцем

Такая закуска содержит в своем составе минимальный набор продуктов, при этом соте получается насыщенным, ароматным и острым. Если хочется сделать менее жгучую заготовку, в количество острого перца следует уменьшить.

Требуемые продукты:

баклажаны спелые — 5 кг;

растительный жир — 1 литр;

кабачки молодые — 5 кг;

уксусная кислота 6% — 550 мл;

перец сладкий — 6 кг;

чеснок острый — 350 грамм;

перец стручковый — 150 грамм;

соль столовая — 150 грамм.

Этапы приготовления:

Для начала следует заняться подготовкой баклажанов и кабачков, эти овощи нарезают кружочками, после чего слегка подсаливают и заливают холодной водой. В таком виде плоды оставляют на пару часов.

Тем временем салатный перец измельчают мясорубкой, также поступают с горьким перцем, добавляют к составляющим уксусную кислоту.

Баклажаны и кабачки обсушивают бумажным полотенцем, а затем обжаривают кусочки так, чтобы каждый имел красивую корочку.

После каждый кусочек обмакивают в томатную смесь и укладывают в банку, можно добавить в соте немного растительного жира из сковороды.

Банки плотно закупоривают и оставляют как минимум на четырнадцать дней настаиваться. Спустя две недели закуску можно попробовать.

Соте с добавлением яблок

Яркий и простой в выполнении рецепт, который должна попробовать каждая хозяйка.

Требуемые продукты:

перец салатный — 450 грамм;

соль и молотый перец — по вкусу;

морковь свежая — 300 грамм;

баклажаны — 250 грамм;

кабачки — 250 грамм;

паста из томатов — 1 ложка;

растительный жир — 0,5 стакана;

лук репчатый — 200 грамм.

Этапы приготовления:

В емкости сначала обжаривают измельченную морковь с луком, туда же отправляют сладкий перец и готовят еще семь минут.

Добавляют в закуску пасту из томатов, а через пять минут остальные овощи.

Тушат соте около сорока пяти минут, после чего переливают в тары и закупоривают.

Можно использовать закуску сразу после того, как она остынет, или отправить ее на хранение.