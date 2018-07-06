Аппетитное соте из баклажанов и кабачков на зиму 

Из баклажанов и кабачков готовится множество вкусных заготовок на зиму, эти овощи прекрасно сочетаются по вкусу между собой, и дополняют вкусовые качества других овощей. Соте из баклажанов и кабачков же обладает уникальными вкусовыми качествами, и при этом закуска легко готовится, если следовать рецепту с фото. В состав такой заготовки входит дополнительно репчатый лук, спелые томаты, томатная паста, а также морковь и салатный перец. Здесь будут описаны самые простые и вкусные варианты приготовления соте.
Соте с добавлением уксусной кислоты
Этот рецепт просто в исполнении, соте готовится из кабачков и баклажанов, дополнительно в составе присутствуют свежие томаты и сладкий перец. Готовить закуску по рецепту с фото не сложно, каждая хозяйка сможет сделать ароматную заготовку на зиму.
Требуемые продукты:
сладкий перец — 4 штуки;
баклажаны свежие — 4 штуки;
растительный жир — 50 мл;
томаты спелые — 4 штуки;
кабачки молодые — 2 штуки;
лук белый — 2 штуки;
кислота уксусная 6% — 50 мл;
сахарный песок — 1,5 ложки;
соль столовая — 2 ложки.
yandex_ad_1 Пошаговое приготовление закуски:
Овощи промывают и подготавливают к нарезке, после этого репчатый лук измельчают кольцами средней толщины, все остальные составляющие нарезают дольками не слишком крупного размера.
Когда овощи будут подготовлены, их перекладывают в кастрюлю, к ним всыпают сахарный песок и две ложки соли.
Крышку кастрюли закрывают, а затем тушат ингредиенты на плите на медленном нагреве около получаса. В последние несколько минут, в соте добавляют уксусную кислоту, и перекладывают закуску в банки.
Этот рецепт с фото не требует стерилизации, поэтому соте из кабачков и баклажанов можно просто утеплить, пока закуска не остынет.
Соте в чесночно-томатном соусе
Прекрасный вариант соте, для которого не потребуется уксусная кислота, при этом стерилизовать заготовку хозяйке тоже не придется, что сокращает время приготовления закуски. В составе присутствует чеснок и томаты, это дает возможность на долгое время сохранить свежесть продуктов. Но стоит учесть, что отсутствие уксуса и стерилизации может привести к быстрой порче закуски. Чтобы этого не случилось, следует тщательно промыть банки.
Требуемые ингредиенты:
перец салатный — 550 грамм;
баклажаны молодые — 2 кг;
растительный жир — 100 мл;
петрушка (зелень) — 1 пучок;
чеснок острый — 1 головка;
соль пищевая — по вкусу;
кабачки молодые — 1 кг;
репчатый лук — 350 грамм;
перец молотый — 5 грамм;
томаты спелые — 750 грамм;
морковь крупная — 450 грамм.
Этапы приготовления:
При приготовлении соте из баклажанов и кабачков по этому рецепту с фото, следует подготовить продукты и промыть овощи.
Баклажаны и кабачки измельчают ножом на кубики среднего размера.
Салатный перец и репчатый лук нарезают ножом на мелкие кубики. Морковь измельчают с помощью терки.
После этого овощные ингредиенты перекладывают в глубокую емкость, в которой налито растительное масло. Обжаривают сначала морковь с репчатым луком до того момента, пока они не будут готовы. К овощам добавляют перец салатный и тушат все еще три минуты.
А пока овощи готовятся, хозяйка должно сделать соус из томатов и свежего чеснока, он придает закуске особенную пикантность и аромат. Помидоры измельчают на мясорубке, а затем используют сито, чтобы убрать кожуру и семена.
В подготовленную смесь кладут чеснок, пропущенный через пресс, немного измельченной петрушки и все подходящие специи. Все взбивается блендером, пока соус не приобретет однородность.
Готовый соус переливают в массу из овощей и оставляют тушиться под крышкой около восьми минут.
include_poll1928
Заготовка сразу переливается в чистые банки и плотно закупоривается крышками. Желательно утеплить банки до охлаждения соте.
Соте с добавлением грибов
Хозяйка может приготовить простое соте из баклажанов и кабачков, добавив к рецепту с фото немного грибов. Не обязательно использовать только шампиньоны, можно взять любые другие лесные грибы.
Требуемые ингредиенты:
баклажаны спелые — 2 кг;
чеснок острый — 2 головки;
грибы свежие — 1 кг;
томаты спелые — 2 кг;
кабачки некрупные — 1 кг;
перец красный болгарский — 1 кг;
морковь среднего размера — 550 грамм;
подсолнечное масло — 1 стакан;
лук репчатый — 3 штуки;
острый перец — 10 грамм;
соль столовая — 2 ложки;
сахарный песок — 150 грамм;
уксусная кислота 9% — 100 мл.
yandex_ad_2 Этапы приготовления закуски:
Сначала следует начать приготовление соуса, для него томаты измельчают мясорубкой или блендером, а только после этого пропускают через сито. Такой процесс помогает убрать лишнюю кожицу и избавиться от семян.
В глубокую емкость переливают соус, туда же наливают растительный жир, всыпают сто пятьдесят граммов сахарного песка и пару ложек соли. Варят томаты в течение сорока минут.
Репчатый лук очищают и нарезают полукольцами средней толщины, баклажаны же следует нарезать кусочками и присыпать солью. Соль необходима, так как она устраняет горький вкус.
Шампиньоны или лесные грибы отваривают в слегка подсоленной воде в течение получаса, в воду следует положить одну луковицу и немного специй.
Грибы повторно промывают и отправляют в соус вместе с нарезанными баклажанами, варят составляющие около десяти минут.
В соте из баклажанов и кабачков добавляют уксус, после чего по рецепту с фото можно снять закуску с огня и разложить в банки.
Соте с острым и салатным перцем
Такая закуска содержит в своем составе минимальный набор продуктов, при этом соте получается насыщенным, ароматным и острым. Если хочется сделать менее жгучую заготовку, в количество острого перца следует уменьшить.
Требуемые продукты:
баклажаны спелые — 5 кг;
растительный жир — 1 литр;
кабачки молодые — 5 кг;
уксусная кислота 6% — 550 мл;
перец сладкий — 6 кг;
чеснок острый — 350 грамм;
перец стручковый — 150 грамм;
соль столовая — 150 грамм.
Этапы приготовления:
Для начала следует заняться подготовкой баклажанов и кабачков, эти овощи нарезают кружочками, после чего слегка подсаливают и заливают холодной водой. В таком виде плоды оставляют на пару часов.
Тем временем салатный перец измельчают мясорубкой, также поступают с горьким перцем, добавляют к составляющим уксусную кислоту.
Баклажаны и кабачки обсушивают бумажным полотенцем, а затем обжаривают кусочки так, чтобы каждый имел красивую корочку.
После каждый кусочек обмакивают в томатную смесь и укладывают в банку, можно добавить в соте немного растительного жира из сковороды.
Банки плотно закупоривают и оставляют как минимум на четырнадцать дней настаиваться. Спустя две недели закуску можно попробовать.
Соте с добавлением яблок
Яркий и простой в выполнении рецепт, который должна попробовать каждая хозяйка.
Требуемые продукты:
перец салатный — 450 грамм;
соль и молотый перец — по вкусу;
морковь свежая — 300 грамм;
баклажаны — 250 грамм;
кабачки — 250 грамм;
паста из томатов — 1 ложка;
растительный жир — 0,5 стакана;
лук репчатый — 200 грамм.
Этапы приготовления:
В емкости сначала обжаривают измельченную морковь с луком, туда же отправляют сладкий перец и готовят еще семь минут.
Добавляют в закуску пасту из томатов, а через пять минут остальные овощи.
Тушат соте около сорока пяти минут, после чего переливают в тары и закупоривают.
Можно использовать закуску сразу после того, как она остынет, или отправить ее на хранение.