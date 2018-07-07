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5 способов использования обычного крахмала
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5 способов использования обычного крахмала 

WomanHit.ru 25 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Способ №1  Порезали палец? Малыш получил ссадину? Посыпьте ранку крахмалом и за пару секунд кровотечение остановится. Действует также как и стрептоцид.
Способ №2  Во время простуды сделайте раствор для полоскания на основе крахмала. Половину чайной ложки растворите в стакане воды, добавьте три капли йода. Используйте три раза в день.
Способ № 3  При проблемах с желудком, принимайте ложку картофельного крахмала за 15 минут до еды. Поможет этот продукт и при расстройстве желудка. Смешайте половину стакана воды, столовую ложка крахмала и 3 капли йода. Раствор надо выпить сразу, результат не заставит себяждать.
Способ №4  Для красоты. Если добавить в ванну при купании 0,5 кг крахмала, хотя бы раз в неделю, то вы навсегда забудете о проблемах с кожей. Помогает избавиться от пигментных пятен, воспалений, прыщей. Необходимо всего лишь втереть порошок в проблемное место. А чтобы избавится от морщин, разбавьте крахмал кипятком до состояния кашицы, полученную смесь, нанесите на нужные места. Морщины разгладятся, а огрубевшие участки кожи станут мягче.
Способ №5  Если у вас кончилась присыпка для ребенка, то не спешите в магазин — ее заменит все тот же крахмал. Абсолютно безопасное средство.
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