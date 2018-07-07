5 способов использования обычного крахмала

Способ №1 Порезали палец? Малыш получил ссадину? Посыпьте ранку крахмалом и за пару секунд кровотечение остановится. Действует также как и стрептоцид.

Способ №2 Во время простуды сделайте раствор для полоскания на основе крахмала. Половину чайной ложки растворите в стакане воды, добавьте три капли йода. Используйте три раза в день.

Способ № 3 При проблемах с желудком, принимайте ложку картофельного крахмала за 15 минут до еды. Поможет этот продукт и при расстройстве желудка. Смешайте половину стакана воды, столовую ложка крахмала и 3 капли йода. Раствор надо выпить сразу, результат не заставит себяждать.

Способ №4 Для красоты. Если добавить в ванну при купании 0,5 кг крахмала, хотя бы раз в неделю, то вы навсегда забудете о проблемах с кожей. Помогает избавиться от пигментных пятен, воспалений, прыщей. Необходимо всего лишь втереть порошок в проблемное место. А чтобы избавится от морщин, разбавьте крахмал кипятком до состояния кашицы, полученную смесь, нанесите на нужные места. Морщины разгладятся, а огрубевшие участки кожи станут мягче.

Способ №5 Если у вас кончилась присыпка для ребенка, то не спешите в магазин — ее заменит все тот же крахмал. Абсолютно безопасное средство.