Тестирует редакция: кофемашина Bosch Verocup: бариста у вас дома

Тестирование кофемашин дело непростое, так как вкус у всех разный, но мой, точнее ее — главный недостатокмашины — отсутствие возможности сварить напиток из молотого кофе. Но, с другой стороны профессиональная техника это и подразумевает, плюс, конечно же, кофе — свежемолотый — прекрасен и не идет ни в какое сравнение с молотым. Даже перед варкой.

Собери сам Чтобы установить кофемашину, никаких особых усилий прилагать не пришлось — нужно было всего лишь снять защитную пленку и вставить вилку в розетку. Однако при изучении ее внутреннего устройства выяснилось, что фильтра в ней нет, он не предусмотрен в комплекте. Позвонила а сервис сказали, что нужно купить обязательно, хотя…Машина работает замечательно и без него. Вам нужна приятная дополнительная опция? Имейте в виду: фильтр для воды, надо регулярно менять — заказывать. Так и машина прослужит дольше и вода будет чище. Решать вам. Как только фильтр оказался на положенном месте, остается залить воду, засыпать зерновой кофе и нажать на кнопку пуск.

Лаййфхак:в комплект не входит также чистящеее средства для внутренней части машины, поэтому и его стоит заказать вместе с фильтром, не дожидаясь момента, когда понадобится генуборка машинки.

Все понятно и без инструкции

Самым очевидным плюсом является простота устройства. Не обязательно даже заглядывать в инструкцию, чтобы понять, на что способна кофемашина. На панели управления есть кнопка включения, регулировки крепости напитков, автоочистки, кнопки, обозначающие сами напитки — «Espresso», «Caffe Crema», «Cappuccino», «Latte Macchiato», «Milk» (для приготовления вспененного горячего молока), а также индикаторы заполненности резервуаров с водой и жмыхом от приготовленного кофе. Интуитивно понятно, куда нужно нажать, чтобы получить желаемый напиток нужной крепости. Единственный крошечный минус, который мне удалось заметить — это то, что сенсорный кнопки настолько отзывчивы, что можно случайно нажать на одну из них. Но тут просто стоит быть немного внимательнее.

Вкус на высоте

Вкус напитков порадовал. Он был насыщенным и многогранным, даже при использовании зерен, не предназначенных для автоматической кофемашины. Verocup 100 неплохо справляется с тем, чтобы раскрывать потенциал кофе, который нужно готовить более трудоемкими способами. Скорее всего, это происходит за счет системы Senso Flow, которая обеспечивает оптимальную температуру заваривания напитков — 90-95 градусов Цельсия. Хотя, конечно, вкус во многом зависит от сорта и качества выбранного вами кофе.

Пенка, как в кофейне

То, как машина готовит молочную пенку для латте и капучино заслуживает отдельного внимания и восхищения. Для этого в машине используется специальный капучинатор (похож на губную гармонь), который крепится на передней части машины и опускается в чашку, где уже есть молоко. Туда подается горячий пар и получается плотная, не пузырчатая пенка, прямо как в кофейне! Такая система невероятно удобна — в машине от Bosch.

*Лайфхак:*в этой машине нет распространенных сейчас резервуаров с молоком, в которых оно часто закисает. Пена формируется прямо в чашке, и есть возможность самостоятельно контролировать ее количество. И еще: не забывайте разбирать капучинатор перед мытьем — он состоит из двух частей. И придумайте специальное место, где он всегда будет лежать. Хотя, конечно, сейчас можно купить любые детали, но…

Легко разбирается и чистится

В машине предусмотрена система очистки от накипи и масел Calc'nClean. Эта функция очень полезна, когда нет времени мыть машину вручную. Однако иногда это делать все же стоит. Это нетрудно, потому что машина открывается спереди, и, чтобы добраться до внутренних деталей, ее не придется двигать. Заварочный блок можно промыть под краном, помогая немного губкой или щеткой. Из поддона нужно вылить грязную воду и тоже промыть с помощью губки. Несмотря на то, что резервуары для воды и жмыха очень вместительны, свежую воду лучше заливать каждый день, да и жмых убирать после приготовления нескольких чашек кофе.

Лайфхак:тем, кто не знает: жмых от кофе можно использовать не только для гаданий на кофейной гуще, но и как скраб для тела, смешав его с небольшим количеством оливкового масла и крупной соли. В общем если вам нужен вкусный и ароматный кофе, да еще вы обожаете классную пенку и терпеть не можете разбираться во множестве функций и «примочек» современной техники — эта кофе машина точно для вас. И для и прекрасного бариста, который теперь живет в уголке вашей кухни.

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