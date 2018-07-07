На Украине рассказали о росте цен на овощи и фрукты

Госслужба статистики Украины заявила о росте цен на овощи и фрукты. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, за первые пять месяцев 2018 года на Украине стоимость фруктов возросла на 15,7%, а овощей на 20,9%.

Как отмечается, цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 4,6%.

Однако, в ведомстве также добавили, что на 11,2-12,2% упали цены на яйца, сахар, сало и молоко.

По его словам, повышение цен на газ приведет к социальному взрыву на Украине.