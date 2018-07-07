Готовим пышные сырники из творога

Сырники считаются одним из самых популярных блюд, которые подаются к столу на завтрак. Пышные сырники из творога по нашим классическим рецептам на сковороде могут приготовить даже начинающие хозяйки.

В традиционный состав творожников входит куриное яйцо, немного сахара для вкуса, качественный творог, а также небольшое количество муки. Мы опишем несколько классических рецептов, по которым легко приготовить пышное лакомство. Можно запечь десерт в духовке, или пожарить творожники на сковороде.

Сырники по-домашнему

Такое лакомство получается очень воздушным, если правильно подготовить тесто — по этой причине необходимо точно следовать классическому рецепту. В состав сырников с творогом входит изюм, но можно добавить другие сухофрукты, а потом обжарить творожники на сковороде, и получить пышное лакомство.

yandex_ad_1 Требуемые продукты:

изюм сладкий — 4 ложки;

творог 6% — 45— грамм;

куриное яйцо — 1 штука;

растительный жир — 3 ложки;

сметана для подачи — по вкусу;

ванильный порошок — 1 пачка;

соль столовая — по вкусу;

мука 1 сорта — 4 ложки;

сахарный песок — 2 ложки.

Способ приготовления пышных сырников:

Чтобы приготовить классические сырники, следует взять творог, лучше чтобы он был сухой.

К творожной массе добавляют немного соли, отправляют туда две ложки сахарного песка и немного муки, все тщательно перемешивают и вводят куриное яйцо.

В готовое тесто всыпают пачку ванильного порошка и добавляют четыре ложки изюма.

В таком виде оставляют творожную массу настояться на пятнадцать минут, после чего массу перекладывают на стол.

Разрезают тесто на шесть частей, формируют из него круглые шарики, а затем слегка приминают их.

Каждый сырник обваливают в муке, и уже после этого помещают на сковороду с прогретым маслом.

Готовые классические сырники из творога подают со сметанным соусом, в рецепте можно уменьшить количество сахара, творожники получатся такими же пышными на сковороде, но менее сладкими.

Сырники «По-восточному»

В этом рецепте в качестве дополнения будет использоваться кефир, он придает сырникам сочность и пышность, а в дополнение в составе содержится чернослив, благодаря ему вкус творожников будет необычным.

Требуемые компоненты:

яйцо куриное — 2 штуки;

сахарный песок — 2 ложки;

чернослив сладкий — 100 грамм;

кефир жирный — 250 мл;

творог 6% — 550 грамм;

мука 1 сорта — 3 ложки;

ванильный порошок — 1 пачка;

соль столовая — по вкусу.

Этапы приготовления классических сырников с творогом:

В составе сырников из творога содержится чернослив, в классическом рецепте этого ингредиента нет, по желанию его можно исключить. В этом случае творожники на сковороде получатся не менее пышными. Чернослив же замачивают в кипятке на двадцать минут.

В отдельную миску кладут творог, его слегка разминают руками, чтобы сделать более однородную массу и убрать комочки.

Добавляют к творогу куриные яйца и немного сахара по вкусу. Туда же отправляют порошок ванили и щепотку соли.

Кефир немного прогревают, после чего добавляют к творожной массе, последним этапом вводят муку.

Тесто перемешивают ложкой, оно получается не слишком густое.

Когда чернослив настоится, его обсушивают полотенцем, измельчают кусочками и перекладывают в тесто.

yandex_ad_2 Заготовки обжаривают на сковороде, после чего подают с медом или сметанным соусом.

Сырники с черникой

Интересный вариант приготовления десерта, в состав теста будут входить свежие ягоды черники. Если найти свежие ягоды не удалось, используется замороженная черника.

Требуемые продукты:

творог любой жирности — 400 грамм;

черника спелая — 100 грамм;

куриное яйцо — 3 штуки;

сахарный песок — 4 ложки;

мука 1 сорта — 12 стакана;

соль столовая — щепотка;

растительный жир — 3 ложки.

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Этапы приготовления:

В чашу разбивают три куриных яйца, добавляют к ним щепотку соли и сахарный песок, составляющие перемешивают.

К полученному составу выкладывают творог, можно перемешать ингредиенты вилкой, блендер в данном рецепте не используется. А чтобы получить более густое тесто, в творожный состав отправляют муку и ягоды черники.

Из полученного теста, руками лепят лепешки, которые в толщину будут около полутора сантиметров.

Каждый сырник панируется в муке, и только после этого обжаривается на сковороде до готовности.

Когда творожники будут готовы, их помещают на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Сырники «Пышные» с изюмом

Это традиционный вариант приготовления десерта, но если хочется сделать творожники более интересными на вкус, то в них добавляют немного кураги.

Требуемые компоненты:

деревенский творог — 350 грамм;

изюм сладкий — 50 грамм;

мука 1 сорта — 100 грамм;

сахарный песок — 20 грамм;

куриное яйцо — 2 штуки;

курага (по желанию) — 50 грамм;

пудра сахарная — по вкусу.

Этапы приготовления:

Еще один простой рецепт приготовления сырников из творога. В итоге мы получаем пышные классические творожники, которые обжариваются на сковороде.

Творог выкладывают в миску и взбивают, пока не получится однородная и пышная масса, в него добавляют куриные яйца и немного сахара. Составляющие просто перемешивают.

Изюм и курага измельчаются, если это необходимо, после чего обваливаются в муке и добавляются в творожный состав. Последним этапом вводится соль и мука.

Когда тесто будет готово, из него формируют творожники и жарят их на прогретом масле. Можно подать готовые сырники с ягодным джемом или медом. В качестве украшения используется сахарная пудра.

Если вы не любите сухофрукты, сырники получатся вкусными и без добавок.

Сырники «Банановые»

Прекрасный вариант для тех хозяек, которые хотят попробовать что-то новое, вкусное и интересное. Такие творожники подходят для завтрака или полдника, они точно придутся по вкусу детям. В качестве дополнения при подаче используют шоколадную пасту, дробленые орехи и различные фрукты.

Требуемые продукты:

куриное яйцо — 2 штуки;

бананы спелые — 2 штуки;

творог 5% — 450 грамм;

соль столовая — щепотка;

мед натуральный — 2 ложки;

растительный жир — 3 ложки;

мука 1 сорта — 3 ложки.

Этапы приготовления:

Сначала следует заняться подготовкой бананов, их очищают и хорошо измельчают, проще всего сделать это блендером, но можно использовать и сито.

Пюре из фрукта соединяют с творожной массой, отправляют туда же пару куриных яиц и перемешивают.

Следом добавляют муку и две ложки меда.

Состав солят и хорошо вымешивают, чтобы получить однородное тесто. Из полученной массы формируют лепешки, а затем обжаривают их на растительном жире.

В качестве подачи используется сахарная пудра, немного сметанного крема, а также ореховый соус или сладкий джем.

Сырники «Особые» с орехами

В само тесто мы добавим немного дробленых грецких орехов, также мы используем вареную сгущенку, как начинку для творожников.

Требуемые компоненты:

деревенский творог — 450 грамм;

сгущенка вареная — 50 грамм;

орехи дробленые — 100 грамм;

мука 1 сорта — 4 ложки;

куриное яйцо — 2 штуки;

мед натуральный — 2 ложки;

соль столовая — щепотка.

Этапы приготовления:

Чтобы сделать пышные сырники из творога, хозяйке рекомендуется строго следовать этому классическому рецепту. Если обжарить заготовки на сковороде, но они получатся очень пышные.

Все составляющие соединяют, оставляя только сгущенное молоко. Тесто должно получиться довольно густым, чтобы из него можно было слепить творожник.

На середину лепешки кладут немного сгущенки, все хорошо закрывают и обжаривают.

Подавать десерт следует с сахарной пудрой. Сырники получаются довольно сладкими, поэтому можно использовать для подачи сметану.