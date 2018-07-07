Огурцы на зиму с лимонной кислотой: рецепт

Сложно найти человека, который не любил бы солёные огурчики. Их можно использовать в качестве дополнения к остальным блюдам, закуски, а также как самостоятельный рецепт. Предлагаем вам рассмотреть рецепты огурцов с лимонной кислотой, который обычно заготавливаются на зиму в литровых банках.

Малосольные огурцы с лимонной кислотой

Этот вариант огурцов с лимонной кислотой в литровых банках считается классической заготовкой на зиму, так как он довольно солёный, не слишком острый и очень хрустящий. В общем, идеальный рецепт для всех торжеств и повседневных приёмов пищи.

Ингредиенты:

огурцы средних размеров — 0, 5 кг;

измельчённый корень хрена — щепотка;

листья смородины и вишни — 1-2 шт. ;

укроп, петрушка — по вкусу;

зубчики чеснока — 2 шт. ;

чёрный перец — 5 горошин;

сахар — 1 ст. л. ;

соль — 1,5 ст. л. ;

лимонная кислота — 3 ч. л. ;

вода.

yandex_ad_1 Приготовление:

Отберите 0,5 кг подходящих по размеру огурцов. Они не должны быть слишком большими, иначе их будет трудно равномерно распределить в литровых банках. Подходящие огурцы хорошо промойте под проточной водой, после чего переложите в большую посудину и, залив холодной водой, оставьте их на несколько часов. За это время вам нужно поменять воду 1-2 раза.

Слейте воду, ещё раз промойте огурцы и обрежьте у них кончики. На этом этапе вам понадобится большая кастрюля или специальный эмалированный таз, так как в них вам нужно переложить огурцы.

Залейте огурцы в тазу только что закипевшей водой и накройте их сверху большим полотенцем или, например, махровым халатом. Это поможет дольше удержать тепло. Оставьте огурцы в горячей воде на 30 минут.

Литровую банку тщательно промойте с содой, высушите и простерилизуйте её удобным для вас способом. Когда банка немного остынет, на её дно поместите все оставшиеся ингредиенты за исключением сахара, соли и лимонной кислоты.

include_poll1920

По истечении времени слейте воду из огурцов и переложите их в банку.

Теперь нужно приготовить маринад. Для этого доведите до кипения 0,5 л воды, затем добавьте сахар, соль и, спустя 3 минуты, лимонную кислоту в указанных пропорциях. Как только указанные ранее ингредиенты растворятся, воду можно снимать с огня.

Сразу же залейте горячим маринадом огурцы в банке.

Опустите металлическую крышку в кипяток, чтобы простерилизовать её, и закройте ей банку.

Переверните банку вниз горлышком, оберните чем-нибудь тёплым и дайте полностью остыть.

Вкусные маринованные огурчики на зиму готовы!

yandex_ad_2 Огурцы на зиму с лимонной кислотой и горчицей

Горчица добавит этому рецепту больше остроты, поэтому любителям нестандартных вкусовых решений советуем попробовать приготовить на зиму огурцы с лимонной кислотой и горчицы в литровых банках. Вам понравится!

Ингредиенты:

огурцы — 0,5 кг;

сахарный песок — 2 ст. л. ;

соль поваренная — 2 ст. л. ;

горошинки чёрного перца — 6-7 шт. ;

горчица — 1/3 ч. л. ;

лавровый лист — по вкусу;

листики чёрной смородины — по желанию;

лимонная кислота — 1 ч. л. ;

чеснок — 2 зубчика;

укроп — 1 ст. л. ;

вода.

Приготовление:

Для начала займитесь стерилизацией банок и крышек. Это важный шаг, который обеспечит сохранность ваших заготовок на всю зиму. Самый простой способ стерилизации — подержать банки несколько минут над паром, а крышки опустит в кипяток.

Переложите огурцы в большую посудину, предварительно промыв их под проточной водой. Залейте овощи холодной водой и оставьте на 4 часа. Где-то через 2 часа после начала данной процедуры смените воду.

По прошествии времени слейте воду и обрежьте у огурцов кончики.

Измельчите укроп. Лучше всего взять зелёный укроп, находящийся на стадии появления зонтика.

Выложите укроп на дно банки.

Промойте листья смородины от пыли и тоже поместите их в банку. Туда же отправляется чёрный перец, а также чеснок, который необходимо заранее измельчить при помощи специального приспособления или ножа.

Для этого рецепта лучше всего взят сухую горчицу, которую тоже нужно поместить на дно банки.

К этому моменту как раз должны быть готовы огурцы — слейте с них воду и уложите их в банку.

Вскипятите примерно 500 мл воды и сразу залейте ей банку по самое горлышко. Прикройте банку крышкой и обмотайте махровым полотенцем. Оставьте эту конструкцию на 15 минут.

Когда время истечёт, слейте воду из банки. Но не выливайте её в раковину, а оставьте для приготовления рассола, так как она уже пропиталась ароматом пряностей. Итак, снова доведите слитую воду до кипения, затем добавьте в неё соль и сахар. Спустя 3 минуты, добавьте лимонную кислоту. Всё это немного перемешайте и снимите с огня.

Залейте горячий рассол в банку и закройте её стерилизованной крышкой.

Переверните огурцы с лимонной кислотой, помещённые на зиму в литровые банки, вверх дном, укутайте во что-то тёплое и дайте остыть.

Храните соленья в холодном месте без прямого солнечного света. Приятного аппетита!