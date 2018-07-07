5 продуктов, которые содержат скрытый сахар

Почему добавленные сахар и глюкоза вредны, а натуральные элементы, которые содержатся во фруктах, орехах и меде, полезны? Многое решает компания, в которой находится тот или иной элемент. Вместе с добавленным сахаром вы найдете соли, ароматизаторы, твердые жиры и загустители, а в комплекте с натуральным идут фитонутриенты, витамины и клетчатка.

Соусы

Продукты, содержащие добавленный сахар, вызывают привыкание. При этом мы чудесным образом не замечаем, как много вредных веществ употребляем ежедневно. Соус кажется безобидной добавкой, которая преображает скучные овощи, картофель или спагетти. Но обратите внимание, сколько сахаров содержится в небольшой порции кетчупа, кисло-сладкого и сырного соуса: на каждую столовую ложку продукта — 1 чайная ложка сахара (не менее 4 г). А соусы мы используем щедро, поскольку они кажутся безвредными.

Решение: исключить все соусы, содержащие красители и крахмал. Взамен можно использовать сметану, ореховое или оливковое масло, соус из натуральных помидоров, приготовленный в домашних условиях, йогурт, лимонную заправку, горчицу в небольших количествах.

Обезжиренные молочные продукты

В них действительно не содержатся жиры, зато сахар присутствует в полном объеме. Он компенсирует отсутствие вкуса, делая изначально кислые продукты пригодными к употреблению. Обратите внимание на йогурты и другие молочные продукты с нулевым содержанием жира: как правило, в 200 г фруктового йогурта без жира не менее 7 чайных ложек сахара. Нужно ли отказываться от разумного содержания жира ради того, чтобы получить взамен добавленный ингредиент, вредный для здоровья?

Решение: приобретайте творог и йогурт с разумной долей жира, но без сладких добавок. Либо делайте эти продукты в домашних условиях.

Консервы и компоты

Консервированные овощи и фрукты, а также напитки, которые готовят из ягод, как правило, содержат скрытый сахар. Все, что мы приобретаем с целью сэкономить время и не заниматься приготовлением пищи, может оказать негативное влияние на организм. Итак, вредную сладость в больших количествах вы найдете в кукурузе, горохе и кабачках из банки. Зачем производителю отбирать лучшие сорта овощей и фруктов с содержанием глюкозы, если можно исправить пресную пищу добавлением углеводов извне?

Решение: выбирайте консервы без сиропа и соуса, в крайнем случае лучше остановить свое внимание на составах, которые подслащивают фруктовым соком.

Злаковые батончики и хлопья

Приобретая в магазине хлопья или злаковые батончики, мы предполагаем, что делаем выбор в пользу правильных углеводов. На самом деле это не всегда так. Батончики, на этикетке которых пишут «натуральные фрукты», действительно включают их в состав. Но кто сказал, что находящаяся там клубника не содержит дополнительных сахаров? Ее можно обработать сиропом точно так же, как и другой фрукт. Маркетинговый ход делает вредные углеводы скрытыми, а мы заблуждаемся, покупая себе или детям большое количество батончиков, хлопьев и сладких колечек.

Решение: обращайте внимание на этикетки. В батончике со злаками (40 г) может быть от 5 до 30 г, а со свежей клубникой, бананом или киви (40 г) вы съедите не более 2 г сахара. Выбор за вами.

Томатная паста

Приобретая томатную пасту и другие продукты, приготовленные на основе помидоров, мы заблуждаемся, думая, что они не содержат вредных углеводов. Мы считаем, что помидор — это овощ без лишних калорий. Если речь идет о свежих помидорах — все верно. Но обратите внимание на состав томатной пасты. Для сопоставления: 100 г помидоров содержат 5 г, а вот 100 г томатной пасты — 30 г сахара.

Решение: внимательно изучайте этикетки и выбирайте свежие фрукты и овощи.