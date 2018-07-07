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Национальная кухня наших соперников ЧМ-2018: что едят в Хорватии
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Национальная кухня наших соперников ЧМ-2018: что едят в Хорватии 

The Challenger 2 часа назад
Фото: The Challenger
605 calories
Ризотто с чернилами каракатицы (Сrni rižot)
Каракатицы либо кальмары — звёзды этого ризотто, которое имеет необычный цвет благодаря чернилам из каракатицы. В сезон хорваты используют свежие чернила, а в остальное время — замороженные или упакованные в порционные пакетики. Ризотто с чернилами каракатицы (Сrni rižot) СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 45 минут PT45M PT45M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 605 ккал
Ингредиенты
Морепродукты (каракатица очищенная) 150 г Рис (арборио) 200 г Лук (репчатый) 1 шт. Томатная паста 2 ст. л. Вино (белое) 100 мл Сыр (пармезан) 50 г Сахар 1 щепотка Чеснок по вкусу Петрушка по вкусу Масло (оливковое) по вкусу Чернила каракатицы по вкусу Соль по вкусу Перец (чёрный молотый) по вкусу
Очистите и нарежьте каракатицу.
В разогретой сковороде с оливковым маслом обжарьте нарезанный репчатый лук, добавьте щепотку сахара, затем добавьте каракатицу. Обжарьте всё вместе, добавьте чеснок, соль и томатную пасту. Хорошо перемешайте.
Когда каракатица станет мягкой, добавьте рис, белое вино и всё поперчите. Готовьте на медленном огне, постоянно помешивая и добавляя воду по мере необходимости.
Когда рис уже почти готов, добавьте чернила каракатицы, оливковое масло и петрушку, обжаривайте всё до загустения.
Подавайте с сыром пармезан. Приятного аппетита!
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Запись «Национальная кухня наших соперников ЧМ-2018: что едят в Хорватии» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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