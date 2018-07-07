Лучшие натуральные способы борьбы с розацеа

Сотни тысяч россиян страдают от чрезмерного покраснения лица, называемого в медицине розацеа. Эксперты назвали несколько эффективных домашних средств, которые точно стоит попробовать. Помните о том, что среди причин развития розацеа косметологи и дерматологи называют чрезмерное нахождение на солнце, ветер, физические нагрузки, жаркую погоду, стресс, чрезмерное употребление алкоголя и острой пищи, некоторые лекарства, горячие напитки, повышенную влажность и косметику. Существуют некоторые натуральные средства борьбы с этим неприятным явлением, доказавшие свою эффективность. К примеру, стоит попробовать зеленый чай. Исследователи из Американской академии дерматологии выяснили, что экстракт зеленого чая снижает выраженность симптомов розацеа на 70%, по сравнению с группой, которая принимала плацебо. Эффект продемонстрировал и овес, способный успокаивать кожу и обладающий мощными противовоспалительными свойствами. Не стоит игнорировать эфирные масла, также эффективно сражающиеся с бактериями и воспалениями и смягчающие кожу. Среди них масло чайного дерева и лаванды. Алоэ вера исключительно хорошо увлажняет кожу и избавляет от токсинов. Определенных результатов можно ждать и от употребления одной чайной ложки яблочного уксуса, которую необходимо добавить в чашку с тёплой воды и ещё одной чайной ложкой свежего мёда. Всё это помогает сбалансировать уровень pH в организме и улучшить содержание бактерий, положительно воздействующих на борьбу с симптомами розацеа. Подсолнечное масло обладает исключительными свойствами при борьбе с розацеа за счет содержания жирных кислот Омега-3. Отметим также положительное воздействие огурцов, с помощью которых мы можем сражаться с мешками под глазами. Ромашка успокаивающе воздействует на весь организм, если мы употребляем ее в качестве чая. Ученые доказали, что куркума за счёт ингредиента куркумина избавляет кожу от токсинов и поврежденных клеток. Наконец, выраженный эффект дают мёд, а также определенные изменения в диете. Необходимо избегать сладких и крахмалосодержащих продуктов, способствующих росту плохих бактерий в кишечнике. Употребляйте множество зелёных и листовых овощей, а также пищу с высоким содержанием волокон вроде спаржи, бобовых и капусты. Откажитесь от цитрусовых и ешьте больше ферментированных продуктов питания. Не забывайте контролировать уровень стресса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)