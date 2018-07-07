Как выбрать увлажняющий крем? Советы дерматолога

Увлажняй, увлажняй, увлажняй — в один голос твердят нам косметологи и дерматологи. Но чтобы эта (важная, не спорим) процедура действительно была эффективной, при выборе крема нужно учесть несколько факторов.

1. А оно мне нужно?

В большинстве случаев — да, твоя кожа обезвожена. Счастливчики, проживающие в экологически чистых районах с природной влажностью воздуха более 60% и среднесуточной температурой около +25 градусов, могут дальше не читать. В остальных случаях кожа не справляется с самоувлажнением, поскольку мы постоянно устраиваем ей испытания в виде центрального отопления, кондиционирования воздуха, уличной пыли и смога, ветра и экстремально низких и высоких температур. Да, кстати: имей в виду, что экстремальным перепадом температуры для кожи является 15 градусов. То есть, если в помещении +22, а на улице +7, это УЖЕ стресс для кожи.

2. Но у меня жирная кожа…

Понимаешь ли, если ты возьмешь сухарик и намажешь его маслом, он не превратится в кусок свежего хлеба, а станет просто масляным сухариком. Так и с кожей: то, что твои сальные железы производят больше себума, чем нужно, никак не влияет на ситуацию с уровнем влаги в эпидермисе. Единственный плюс жирной кожи — она лучше удерживает влагу именно благодаря формирующейся на поверхности пленке. Просто выбирай не кремы, а гели или флюиды, желательно с пометкой oil free, но не отказывайся от увлажнения совсем.

3. В чем принцип действия увлажняющего крема?

Существует несколько компонентов для увлажнения кожи: увлажнители, эмоленты и окклюзивы. Первые непосредственно увлажняют, вторые питают кожу и смягчают ее, а третьи задерживают привнесенную влагу в верхних слоях, не давая ей испариться. Оптимальный увлажняющий крем умеет делать все.

4. Какие ингредиенты важнее всего?

Глицерин (миф о его вреде давно развенчан), гиалуроновая кислота (недавно мы писали о ней), карбамид (обозначается как urea), альфа-гидроксикислоты (гликолевая и молочная — лучше всех), растительные масла (особенно кокосовое, ши, абрикосовое и миндальное). Карбамид и АHA помогают очистить поверхность кожи от омертвевших клеток, гиалуроновая кислота и глицерин увлажняют, а масла смягчают и защищают.

5. Важно ли, когда и как я наношу крем?

Да, и очень. Идеальный вариант — наносить крем на влажную кожу, дав воде стечь и чуть-чуть промокнув лицо салфеткой или мягким полотенцем. Кожа начинает испытывать обезвоживание сразу же, как высыхает, поэтому «запереть» влагу внутри лучше всего, не дав порам закрыться, а верхнему слою клеток начать засыхать.

6. Всегда ли дорогой крем лучше дешевого?

Практика показывает, что нет: главное, чтобы крем подходил именно тебе и твоей коже. Суперэксклюзивный продукт, разработанный ведущими лабораториями, может вызвать аллергию или просто отказаться впитываться, а бюджетный вариант внезапно станет твоим любимым. Идеально, конечно, подобрать крем вместе с дерматологом или косметологом, но если такой возможности нет, выбирай гипоаллергенные марки и кремы с пометками «для чувствительной кожи» и никогда не меняй крем чаще, чем раз в месяц.