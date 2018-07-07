Овощи на Украине подорожали более чем на 20%

Государственная служба статистики Украины сообщила о росте цен на ряд продуктов. Так, на официальном сайте ведомства указывается, что за первые пять месяцев 2018 года на территории Незалежной на 4,6% подорожали безалкогольные напитки, а на 15,7% стали дороже фрукты. Овощи и вовсе поднялись в цене на 20,9%.

Рыба, хлеб, макаронные изделия, мясо, молочные продукты, сливочное масло стали дороже на 7-2,5%.

При этом некоторые товары, наоборот, подешевели. Так, на 20,8% в цене упала гречка. На 11,2-12,2% стали дешевле яйца, сахар, сало и молоко.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что украинцы могут остаться без питьевой воды.