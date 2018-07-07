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Овощи на Украине подорожали более чем на 20%
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Овощи на Украине подорожали более чем на 20% 

Пятый канал 50 минут назад
Фото: Пятый канал
Государственная служба статистики Украины сообщила о росте цен на ряд продуктов. Так, на официальном сайте ведомства указывается, что за первые пять месяцев 2018 года на территории Незалежной на 4,6% подорожали безалкогольные напитки, а на 15,7% стали дороже фрукты. Овощи и вовсе поднялись в цене на 20,9%.
Рыба, хлеб, макаронные изделия, мясо, молочные продукты, сливочное масло стали дороже на 7-2,5%.
При этом некоторые товары, наоборот, подешевели. Так, на 20,8% в цене упала гречка. На 11,2-12,2% стали дешевле яйца, сахар, сало и молоко.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что украинцы могут остаться без питьевой воды.
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