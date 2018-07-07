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В Костромской области сегодня пройдет рыбный баттл
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В Костромской области сегодня пройдет рыбный баттл 

Kostroma.Today 34 минуты назад
Фото: Kostroma.Today
В Галиче сегодня пройдет рыбный баттл, узнал KOSTROMA.TODAY. Он станет одним из самых ожидаемых событий во время праздника «Емелина Щука».
Соревноваться придется в приготовлении ухи. Сражаться выйдет сразу 10 команд. Поваров будет так много, что их колонна займет целую улицу Луначарского.
Как пишет газета «Галичские известия», уховары начнут «колдовать» над блюдом с 10 утра. После этого они представят свои творения на вкус жюри.
А после дегустации каждый желающий сможет подойти к поварам и узнать рецепт. Рецепты будут самые разные, потому что каждый участник придумывает свои изюминки, чтобы блюдо получилось эксклюзивным.
Кстати, попробовать конкурсную уху также сможет любой гость праздника — тарелка ароматного блюда будет стоить одинаково у всех поваров — 50 рублей.
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