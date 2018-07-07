В Костромской области сегодня пройдет рыбный баттл

В Галиче сегодня пройдет рыбный баттл, узнал KOSTROMA.TODAY. Он станет одним из самых ожидаемых событий во время праздника «Емелина Щука».

Соревноваться придется в приготовлении ухи. Сражаться выйдет сразу 10 команд. Поваров будет так много, что их колонна займет целую улицу Луначарского.

Как пишет газета «Галичские известия», уховары начнут «колдовать» над блюдом с 10 утра. После этого они представят свои творения на вкус жюри.

А после дегустации каждый желающий сможет подойти к поварам и узнать рецепт. Рецепты будут самые разные, потому что каждый участник придумывает свои изюминки, чтобы блюдо получилось эксклюзивным.

Кстати, попробовать конкурсную уху также сможет любой гость праздника — тарелка ароматного блюда будет стоить одинаково у всех поваров — 50 рублей.