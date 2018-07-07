Фаршированный перец: 8 вкусных идей

В русскую кухню фаршированные перцы попали не то из молдавской, не то из румынской кухни. Идея начинять сладкий перец, очищенный от семян, настолько пришлась по вкусу, что впоследствии блюдо стало народным. За счет своей формы и размеров перец идеально подходит для фарширования.

Обычно фаршированные перцы готовят в кастрюле, заполненной водой или бульоном, но весьма обширная география распространения этого блюда внесла в рецепт свои коррективы. В зависимости от страны перцы могут тушить, обжаривать на гриле, запекать в духовке или долго томить в медленноварке. Вместе с технологией приготовления меняется и начинка, в качестве которой может использоваться не только рис с мясом, но и сыр, овощи и всевозможные крупы. В рецепте этих 8 перцев присутствуют неожиданные дополнения, что позволяет придать привычному блюду новый оттенок вкуса и аромата.

Перцы с киноа

Ингредиенты:

1 банка (425 гр.) белой фасоли 4 зеленых лука 4 больших красных перца 1 чашка приготовленного киноа 1/2 чашки сыра фета 1 ч.л. кошерной соли Свежемолотый черный перец Острый соус (опционально)

Приготовление:

Слить воду из банки с фасолью, фасоль обсушить. Тонко нарезать белые и светло-зеленые части зеленого лука. С нижней части перца срезать небольшой кусочек дна, чтобы перец можно было поставить вертикально. Удалить у перцев верхушку, очистить от семян и перегородок. Отрезанные верхушки перца, вокруг плодоножки, нарезать кубиками.

В миске смешать нарезанный кубиками перец, киноа, сыр фета, фасоль, нарезанный лук, по вкусу приправить солью и перцем. Начинку распределить по перцам. Выложить перцы в медленноварку, готовить в течение 4-х часов.

Готовые фаршированные перцы посыпать зеленым луком.

Перцы с сыром фета и зеленью

Ингредиенты:

1 чашка риса басмати 1,5 чашки воды 1 палочка корицы 2 + 1/4 ч.л. кошерной соли 6 средних зеленых перцев 3/4 чашки сливочного сыра комнатной температуры 1,5 чашки сыра фета 3/4 чашки желтого изюма 1/3 чашки мелко нарезанных листьев мяты 2 ст.л. мелко нарезанного укропа 2 ст.л. мелко нарезанной петрушки 3 ст.л. свежевыжатого лимонного сока 1 ч.л. свежемолотого черного перца Зубочистки

Приготовление:

Рис промыть несколько раз холодной водой, пока вода не станет чистой. Выложить рис в среднюю кастрюлю, залить 1,5 чашкой воды, добавить палочку корицы и 3/4 чайной ложки соли. Довести на сильном огне до кипения. Накрыть кастрюлю крышкой, уменьшить огонь до минимума. Варить около 10 минут, пока вода полностью не впитается (рис должен быть немного недоваренный). Снять кастрюлю с огня, палочку корицы выбросить.

Аккуратно срезать верхушки перцев, но не выбрасывать. Удалить семена и перегородки. В большой миске энергично размешать деревянной ложкой сливочный сыр до легкой, пушистой массы. Добавить сыр фета, изюм, мяту, петрушку, укроп, лимонный сок, приправить перцем и солью. Добавить приготовленный рис и аккуратно перемешать.

Разделить рисовую смесь на 6 равных частей. Начинить перцы и закрыть срезанной верхушкой. Скрепить верхушку с перцем с двух сторон зубочистками.

Разогреть гриль до средней температуры. Выложить на решетку перцы и закрыть крышку гриля. Примерно каждые 7 минут перец необходимо поворачивать, чтобы обжарились все его стороны. Время приготовления составляет около 30 минут. Готовые перцы должны быть мягкими на ощупь и иметь черные подпалины. Перед подачей вынуть из перцев зубочистки.

Перцы с кускусом

Ингредиенты:

3 ст.л. оливкового масла 1 чашка нарезанного средними кубиками желтого лука 2 средних зубчика чеснока, мелко нарезать 2 чашки нарезанных маленькими кубиками цукини 1 ст.л. томатной пасты 3/4 чашки кускуса 6 средних красных сладких перцев 2 чашки тертого сыра фонтина 1/2 чашки мелко натертого сыра пармезан 3 ст.л. крупно нарезанных листьев базилика Зубочистки Кошерная соль Свежемолотый черный перец

Приготовление:

В средней кастрюле довести подсоленную воду до кипения. Между тем в большой кастрюле разогреть на среднем огне масло. Добавить лук, чеснок, приправить солью и перцем. Готовить, помешивая, до мягкости, около 5 минут. Увеличить огонь добавить цукини, приправить солью и перцем. Готовить, помешивая, пока местами цукини не начнут приобретать коричневый цвет, приблизительно от 2 до 3 минут. Добавить томатную пасту, перемешать, продолжать готовить еще около 1 минуты. Снять кастрюлю с огня и отложить в сторону.

Когда вода закипит, добавить кускус. Готовить до состояния аль денте, около 5 до 6 минут. Промыть кускус под холодной водой. Стряхнуть лишнюю воду, оставить кускус в сите по крайней мере на 10 минут, дав крупе обсохнуть.

С каждого перца снять верхушку. Удалить семена и перегородки. Внутри смазать перец маслом, приправить солью и перцем. Кускус переложить в большую миску, добавить обжаренную смесь лука и цукини, сыры и базилик. Все перемешать, при необходимости посолить и поперчить.

Распределить начинку по перцам. Закрыть перцы срезанной и верхушкой и заколоть ее с двух сторон зубочистками. Выложить перцы на разогретый гриль. Примерно каждые 7 минут перцы следует поворачивать, чтобы они хорошо обжарились со всех сторон. Готовые перцы должны быть мягкими на ощупь и иметь черные подпалины. Дать перцам остыть в течение 5 минут, снять зубочистки и подавать.

Фаршированный халапеньо

Ингредиенты:

12 перцев халапеньо 230 гр. сливочного сыра комнатной температуры 1/2 чашки приготовленного и нарезанного мексиканского чоризо 1 ч.л. рубленого чипотле в соусе адобо 1/2 ч.л. кошерной соли

Приготовление:

Положить халапеньо на рабочую поверхность. Сделать два надреза, образующих букву T: один по длине перца, второй разрез параллельно верхушке, примерно в 0,5 см. от нее. Делать второй надрез нужно предельно аккуратно, чтобы случайно не срезать верхушку. Осторожно раскрыть стенки перца и ножом для масла очистить его от семян и перегородок. Повторить с остальными перцами.

Выложить сливочный сыр, чоризо, чипотле и соль в миску, приправить свежемолотым черным перцем и перемешать до получения однородной массы. Переложить смесь в закрывающийся пластиковый пакет, в нижнем углу сделать небольшое отверстие и через него выдавить начинку в каждый перец. Поперек перца продеть зубочистку. Поместить заполненные перцы на застеленный алюминиевой фольгой лист для выпечки.

В духовке включить верхний гриль, решетку установить в середине. В разогретую духовку поставить противень с перцами. Запекать под грилем около 4 минут, затем повернуть противень и запекать еще 4 минуты, пока начинка не начнет пузыриться и слегка не подрумянится. Вынуть перцы из духовки и дать постоять перед подачей примерно 5 минут.

Поблано с черными бобами и сыром

Ингредиенты:

1 чашка риса басмати 1,5 чашки воды 1 ст.л. + 3/4 ч.л. кошерной соли 6 средних перцев поблано 1 чашка приготовленных черных бобов 1 чашка нарезанных маленькими кубиками помидоров 2/3 чашки тонко нарезанного зеленого лука, только белые и светло-зеленые части 3/4 чашки сыра котиха, раскрошить 3/4 стакана сметаны 1/2 чашки грубо нарезанной кинзы 1 ч.л. семян кориандра, обжарить 1/2 ч.л. свежемолотого черного перца Зубочистки

Приготовление:

Рис несколько раз промыть холодной водой, пока вода не станет чистой. Выложить рис в среднюю кастрюлю, залить 1,5 чашкой воды, добавить 3/4 чайной ложки соли. Довести воду до кипения. Накрыть кастрюлю крышкой, уменьшить огонь до минимума. Готовить рис около 10 минут, пока он полностью не впитает воду. Убрать кастрюлю с огня, снять крышку.

Аккуратно срезать с перцев верхушку. Удалить семена и перегородки. Выложить бобы в большую миску. Используя пресс для картофеля или вилку слегка их размять.

Добавить помидоры, зеленый лук, сыр котиха, сметану, кинзу, кумин, черный перец, соль и перемешать. Смешать массу с охлажденным рисом. Разделить смесь на 6 равных частей. Начинить каждый перец, прикрыть срезанной верхушкой. Заколоть верхушку с двух сторон зубочисткой.

Разогреть гриль до средней температуры. Выложить фаршированные перцы на решку и обжарить. Примерно каждые 7 минут перцы следует поворачивать, чтобы они хорошо обжарились со всех сторон. Готовые перцы должны быть мягкими на ощупь и иметь черные подпалины. Дать перцам остыть в течение 5 минут, снять зубочистки и подавать.

Перцы с бобами и тыквой

Ингредиенты:

1 тыква сквош весом 650 гр. 3 ст.л. растительного масла 1/4 чашки светло-коричневого сахара 2 чашки тонко нарезанного зеленого лука 3 средних зубчика чеснока, мелко нарезать 1 средний помидор, удалить семена, нарезать небольшими кубиками 1 ч.л. сушеного тимьяна 1/2 ч.л. сушеного орегано 3 ст.л. томатной пасты 1,5 чашки несладкого кокосового молока 1/2 чашки длиннозернистого белого риса 1 чашка замороженного коровьего гороха 4 средних болгарских перца (любого цвета), разрезать пополам по длине, очистить от семян 3 ст.л. крупно нарезанной кинзы 1/4 стакана свежевыжатого сока лайма 1 ч.л. мелко натертой цедры лайма 1 ст.л. кошерной соли Свежемолотый черный перец

Приготовление:

С тыквы снять кожуру, обрезать верхнюю и нижнюю часть. Разрезать тыкву пополам, половинки еще раз разрезать пополам и ложкой удалить семена. Нарезать тыкву небольшими кубиками, отложить в сторону.

В большую кастрюлю с толстым дном вылить 2 столовые ложки масла, разогреть на среднем огне. Добавить сахар и готовить, помешивая, пока сахар не растворится и смесь не станет темно-коричневой, около 5 минут. Добавить тыкву, 1,5 чашки зеленого лука, чеснока и соли. Приправить солью и перцем, перемешать, чтобы смесь покрыла тыкву. Готовить сквош до мягкость, около 4 минут.

Добавить помидоры, тимьян, орегано и томатную пасту, перемешать. Влить кокосовое молоко и еще раз перемешать. Уменьшить огонь до средне-низкого, тушить около 10 минут, пока смесь слегка не загустеет. Добавьте рис и коровий горох, перемешать, закрыть крышкой и варить до готовности риса, около 20 до 30 минут.

Разогреть гриль. Перец смазать растительным маслом, приправить солью и перцем. Снять рис с овощами с огня и дать постоять с закрытой крышкой в течение примерно 5 минут. Добавить оставшийся зеленый лук и кинзу, сок лайма и цедру лайма. Распределить начинку между перцами. Обжарить перцы на гриле до мягкости, около 30 минут.

Фаршированные чили

Ингредиенты:

Для сальсы:

450 гр. помидоров, вырезать сердцевину, разрезать пополам 1/2 среднего белого лука, нарезать 1 см. ломтиками 2 средних зубчика чеснока, очистить и раздавить 1 средний серрано чили, очистить от семян 1 ч.л. свежевыжатого сока лайма 1 ч.л. кошерной соли

Для чили:

4 средних поблано чили Свежемолотый черный перец 3 стакана тертого сыра рокфор 4 больших яйца комнатной температуры 1/2 ч.л. кошерной соли 1 чашка растительного масла

Приготовление:

Духовку переключить в режим гриля и разогреть. Решетку разместить в верхней части духовки. Помидоры разложить на противне кожицей вверх. Выложить лук, чеснок, чили серрано. Запекать около 7 минут, пока кожица помидоров не начнет чернеть. Переложить овощи в блендер, добавить сок лайма, соль и пюрировать смесь до получению гладкой массы. Перелить в маленькую кастрюлю и держать на слабом огне.

Один чили выложить на рабочую поверхность, сделать надрез в форме буквы Т: один по длине, другой параллельно верхушке, в 0,5 см. от нее. Аккуратно раскрыть перец и удалить семена и перегородки. Повторить с оставшимися перцами.

Выложить чили на решетку в духовке. Запекать под верхним грилем около 8 минут, время от времени переворачивая перцы щипцами. Чили переложить в жаропрочную миску, накрыть плотно миску полиэтиленовой пленкой и оставить на 15 минут. Аккуратно снять с перцев кожицу.

Духовку разогреть до 120 °C. Решетку переставить в середину. На лист для выпечки поставить решетку. Чили приправить солью и перцем. Аккуратно начинить перцы сыром. Отделить белки от желтков. Взбить яичные желтки в миске в течение 2х минут. Яичные белки посолить, переложить в чашу миксера и взбить до твердых пиков. Добавить яичные желтки, перемешать все аккуратно резиной лопаткой.

В большой сковороде на среднем огне разогреть масло. Выложить на сковороду примерно 1/2 чашки яичной массы, распределить ее лопаткой до размеров чили. Сверху выложить перец, закрыть его сверху яичной массой. Готовить с одной стороны до золотисто-коричневого цвета, около 2 до 3 минут. С помощью лопатки перевернуть чили и готовить еще около 2 до 3 минут. Переложить чили на решетку, установленную над листом для выпечки, приправить солью и убрать в духовку. Повторить с оставшимися чили и яичной массой.

Перед подачей на тарелку выложить томатную сальсу, а сверху фаршированный чили.

Халапеньо с сыром и беконом

Ингредиенты:

12 перцев халапеньо 230 гр. сливочного сыра комнатной температуры 1/4 чашки приготовленного, нарезанного бекона 1/4 чашки тертого сыра чеддер 1/2 ч.л. кошерной соли Свежемолотый черный перец 12 зубочисток

Приготовление:

Духовку переключить в режим верхнего гриля, решетку поставить в середине. Противень застелить алюминиевой фольгой.

Положить халапеньо на рабочую поверхность и сделать два надреза в форме буквы T: один по длине, второй параллельно верхушке в 0,5 см. от нее. Аккуратно раскрыть стенки и ножом для масла удалить семена и перегородки. Повторить с оставшимися перцами.

Положить сливочный сыр, бекон, сыр чеддер и соль в миску, приправить перцем и перемешать до получения однородной массы. Выложить смесь в закрывающийся пластиковый пакет, срезать один нижний угол и выдавить через это отверстие начинку в перцы. Поперек продеть через каждый перец зубочистку. Поместить заполненные чили на подготовленный лист для выпечки.

Запекать в течение 4 минут, повернуть противень и запекать еще 4 минуты, пока начинка не подрумянится и не начнет пузыриться. Вынуть из духовки и удалить зубочистки. Перед подачей остудить в течение 5 минут.