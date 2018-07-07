Как готовить лосося: основные ошибки новичков

Рыбу семейства лососевых ценят за питательность, наличие ряда полезных веществ и, конечно же, за ее вкус. Нежное и мягкое мясо содержит минимум костей и подходит для приготовления разнообразных блюд. Из него можно приготовить стейки, нанизать на шпажки и сделать шашлычки или обжарить на гриле и добавить в салат. Независимо от выбранного способа, блюда получаются очень вкусным и ароматным, главное, не допускать во время термической обработки одни и те же кулинарные ошибки.

Кости

Впечатление от блюда будет явно подпорчено, если в аппетитном куске попадется инородный предмет. Если не хотите, чтобы результат вас разочаровал, перед приготовлением с рыбой придется немного повозиться. Положите филе на ровную плоскую поверхность и проведите подушечкой указательного пальца по его поверхности, стараясь почувствовать выступающие кости. Подцепите кость рыбным пинцетом или другим подходящим инструментом и потяните ее под углом. Не забывайте периодически проверять обработанные места на предмет пропущенных участков.

Приправы

Естественный вкус и аромат рыбы помогает подчеркнуть перец и соль. Но только если добавлять их вовремя. Посолите рыбу слишком рано и белок начнет разрушаться, а соль будет вытягивать из рыбы влагу. Какой бы способ приготовления вы не выбрали, солить лосось нужно непосредственно перед тем, как положить рыбу на сковороду, отправить в духовку или разместить на решетке гриля.

Когда лосось готовится методом поширования — варится в небольшом количестве жидкости при температуре ниже точки кипения — вполне допустимо перед термической обработкой снять кожу. При жарке, запекании, гриллинге и других способах тепловой обработке кожу трогать не нужно. Она отделяет нежное мясо от горячей поверхности, выполняя тем самым функцию защитного барьера, предохраняющего рыбу от подгорания.

Правильная сторона

Одного того, что вы просто сохраните на рыбе кожу, для приготовления кулинарного шедевра недостаточно. Теперь ее еще нужно правильно использовать. Под «правильно» мы подразумеваем то, что приготовление следует начинать со стороны с кожей, которой рыба первой выкладываться на сковороду. Хотя эта деталь может показаться незначительной, но именно этот нюанс может обернуться против вас, и вместо ароматной рыбы вы получите пережаренный кусок.

Время приготовления

Рыбу не нужно слишком долго «томить» на огне. Если ее передержать, мясо станет сухим, рыба будет расслаиваться на хлопья и из нее будет сочиться альбумин. Поэтому при приготовлении всегда важно выдерживать рекомендованное время. Оно будет варьироваться в зависимости от размера рыбы и способа приготовления. Идеальной прожаркой для лосося принято считать medium rare и medium, когда нежное мясо рыбы в центре будет окрашено в более темный цвет. Минимальная внутренняя температура, измеренная в самой толстой части рыбы, должна составлять 63 °C. Лучше всего, если снять рыбу с плиты или с гриля, когда температура достигнет 60 °C. Еще несколько градусов лосось доберет пока будет лежать на доске.