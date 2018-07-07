В Вольске начался фестиваль ухи

В эти минуты в Вольске Саратовской области начался фестиваль ухи. Мероприятие проходит в городке уже третий год подряд. На площади 10-летия Октября повара уже доваривают уху. Здесь расположились три кухни вольского Военного Института материального обеспечения. Варят полевую уху.

Рецепт ее прост. О нем рассказала студентка института Юлия. Сначала варится голова сома и лук, затем их вытаскивают и добавляют крупу, картошку, морковь и рыбу толстолобик. На площади также расположились зоны с изделиями народных промыслов, игровые интерактивные площадки и фотозоны.