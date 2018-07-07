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Диета Татьяны Булановой: два раза в день и не позже шести
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Диета Татьяны Булановой: два раза в день и не позже шести 

Домашний очаг 1 час назад
Фото: Домашний очаг
Завтрак На завтрак певица предпочитает кисломолочные продукты с большим содержанием кальция и белка, например, обезжиренный творог или йогурт. Разбавляет свой завтрак Татьяна с помощью свежих вкусных фруктов: киви, мандарины, грейпфруты, ананасы, словом все те, что помогают поддерживать идеальный баланс веса. Обед Обед — это главный прием пищи, он обязательно должен быть плотным, но при этом ни в коем случае не жирным. Так, например, обед Татьяны состоит из куриного мяса или рыбы на пару, разнообразных салатов или просто тушеных овощей. При покупке продуктов Татьяна советует всегда обращать внимание на количество указанных калорий. Из напитков Татьяна предпочитает зеленый чай без сахара или минеральную воду без газа. Что касается вина, то певица может позволить себе бокал или два только по очень торжественному поводу. Релаксация вместо ужина Помимо соблюдения меню, Татьяна предпочитает также стабилизировать свой организм при помощи ванн с морской солью, с повышенным содержанием йода и брома. Для расслабления после тяжелого дня Татьяна использует ванну с эфирными маслами эвкалипта или розмарина. Певица уверена, что подобная косметическая процедура на самом деле необходима для приведения себя в сбалансированный и гармоничный вид.
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