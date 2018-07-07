Рецепт голубцов с тремя видами мяса 

Жара в столице сменилась прохладой и дождями — самое время забыть про вечную окрошку и приготовить ужин посерьёзнее. Например, сытные и сочные голубцы с тремя видами мяса от бренд-шефа ресторана Modus Андрея Колодяжного, представлявшего этим блюдом русскую кухню на Discover Russian Cusine в итальянском Турине.
Голубцы из листьев лопуха с тремя видами мяса
Начинка:
Фарш утиный — 300 грамм
Фарш говяжий — 300 грамм
Фарш свиной — 300 грамм
Тысячелистник — 50 грамм
Стебель лопуха — 50 грамм
Масло сливочное — 50 грамм
Соль и перец по вкусу
Голубцы:
Листья лопуха — 200 грамм
Соль — 20 грамм
Уксус — 50 грамм
Сахар — 30 грамм
Гарнир:
Пророщенная пшеница — 300 грамм
Аир болотный — 50 грамм
Лук порей — 30 грамм
Сливочное масло — 50 грамм
Твердый сыр — 70 грамм
Крем:
Верх фенхеля — 20 грамм
Простокваша — 100 грамм
Соль и перец по вкусу
Смешайте три вида фарша, добавьте тысячелистник, стебли лопуха, сливочное масло, соль и перец. Все хорошо перемешайте. Смешайте уксус с солью и сахаром и замаринуйте в нем листья лопуха на несколько минут. Заверните фарш в листья лопуха, сформируйте голубцы и варите их на медленном огне до готовности. Пророщенную пшеницу сварите с добавлением аира и лука порей. В горячую кашу добавьте сливочное масло и твердый сыр. В простоквашу добавьте фенхель, соль и перец. Перемешайте и пропустите через сифон.
Выложите на тарелку готовые голубцы и отдельно подайте пшеничную кашу и соус из простокваши.