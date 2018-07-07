Рецепт голубцов с тремя видами мяса

Жара в столице сменилась прохладой и дождями — самое время забыть про вечную окрошку и приготовить ужин посерьёзнее. Например, сытные и сочные голубцы с тремя видами мяса от бренд-шефа ресторана Modus Андрея Колодяжного, представлявшего этим блюдом русскую кухню на Discover Russian Cusine в итальянском Турине.

Голубцы из листьев лопуха с тремя видами мяса

Начинка:

Фарш утиный — 300 грамм

Фарш говяжий — 300 грамм

Фарш свиной — 300 грамм

Тысячелистник — 50 грамм

Стебель лопуха — 50 грамм

Масло сливочное — 50 грамм

Соль и перец по вкусу

Голубцы:

Листья лопуха — 200 грамм

Соль — 20 грамм

Уксус — 50 грамм

Сахар — 30 грамм

Гарнир:

Пророщенная пшеница — 300 грамм

Аир болотный — 50 грамм

Лук порей — 30 грамм

Сливочное масло — 50 грамм

Твердый сыр — 70 грамм

Крем:

Верх фенхеля — 20 грамм

Простокваша — 100 грамм

Соль и перец по вкусу

Смешайте три вида фарша, добавьте тысячелистник, стебли лопуха, сливочное масло, соль и перец. Все хорошо перемешайте. Смешайте уксус с солью и сахаром и замаринуйте в нем листья лопуха на несколько минут. Заверните фарш в листья лопуха, сформируйте голубцы и варите их на медленном огне до готовности. Пророщенную пшеницу сварите с добавлением аира и лука порей. В горячую кашу добавьте сливочное масло и твердый сыр. В простоквашу добавьте фенхель, соль и перец. Перемешайте и пропустите через сифон.

Выложите на тарелку готовые голубцы и отдельно подайте пшеничную кашу и соус из простокваши.