Названы лучший способ похудеть от Аллена Карра

Недавно прочитала книгу Аллена Карра «Легкий способ сбросить вес». И подумала, что эта информация будет полезна многим. Хочу поделиться некоторыми мыслями из этой книги. Очень надеюсь, что это поможет хотя бы кому-то. Многие, желая избавиться от лишнего веса, прибегают к диетам. При этом им приходится прикладывать максимум стараний и всю свою волю, чтобы придерживаться ограничений, предписанных диетой. А эффект достигается, в лучшем случае, временный. МедикФорум выяснил, что делать в таком случае?

Почему не помогают диеты?

Диеты не помогают — это ясно. Иначе проблемы лишнего веса уже не существовало. Почему же диеты не помогают? Недостаток всех диет в том, что вас ограничивают. Не позволяют есть то, что хочется, или не позволяют есть, сколько хочется. Еда начинает доминировать в вашей жизни. Сидя на диете, вы идете на жертвы, поэтому чувствуете себя несчастными и обделенными. В ваших глазах ценность еды возрастает. Чем более желанной становится еда, там более несчастным и обделенным чувствуете себя вы. Вы начинаете думать только о еде. Парадокс в том, что когда вы не на диете, вы спокойно можете отказаться от какого-то блюда или вовсе не есть, при этом не испытывая чувства потери. Но когда вы сидите на диете, пропустив прием пищи, вы чувствуете потерю и стараетесь наверстать упущенное позже. Общеизвестно, что даже если сидя на диете человеку удается достичь желаемого веса, как только с диетой покончено и можно есть все, что хочется, вес не только возвращается, но становится даже больше. Очевидно — диеты не помогают.

Как вы думаете, можно ли тогда есть, что хочешь, наслаждаться едой и при этом быть стройным? Ответ: да! Метод Аллена Карра позволяет похудеть без диет, подсчитывания калорий и силы воли. Сегодня многие люди озабочены проблемой лишнего веса. Следуя этой методике, вы почувствуете себя более бодрыми и здоровыми, вам будет легче двигаться. Главное достоинство этой методики — возможность худеть и быть радостным, а значит и красивым! Этот метод — не лекции о вреде лишних килограммов. Это ключ, дающий возможность освободиться от оков этих самых лишних килограммов, устранить причины, заставляющие человека неправильно питаться. Конечно, вы согласитесь, что еда доставляет удовольствие, это приятное времяпрепровождение. И многие думают, что их проблема в том, что они любят поесть. Есть любят все. Но не переедать! Важно понимать, что есть и переедать — не одно и то же. Нормальное питание доставляет удовольствие, а переедание создает дискомфорт, а позже приводит к болезням и преждевременной смерти. Причина избыточного веса еще и в том, что вы питаетесь не теми продуктами. Мешанина, которую мы закидываем в себя, словно в помойное ведро — вот настоящая причина избыточного веса и миллионов преждевременных смертей. Что едят животные? Они питаются только натуральными продуктами, т. е. продуктами в их естественном состоянии, какими они существуют в природе. Таких продуктов много. Но подумайте, сколько натуральных продуктов вы съели, ну скажем, на этой неделе? Наверно, очень немного. Согласитесь, как было бы приятно лакомиться тем, что любишь, когда только хочешь и сколько хочешь, и сохранять желаемый вес без мучительных диет, упражнений, усилий воли и самодисциплины. Вы скажете: «Это не возможно!». Но именно для этого и предназначен метод А. Карра. Сам автор, бросив курить, не только не набрал вес, но и похудел на 13 кг.

Для достижения успеха нужно просто следовать всем рекомендациям.

Советы от Аллена Карра

1. Точно следуйте всем рекомендациям. Одно из ценных достоинств этого способа — гибкость. 2. Избегайте предубежденности. 3. Начните с радостного предвкушения. Не думайте заранее, что ничего не получится. Помните, вы ничего не потеряете. Просто поверьте: ничего невозможного нет. 4. Не слушайте советы, какими бы авторитетными людьми они ни давались, если они противоречат советам матери-природы. 5. Не стремитесь к идеальному весу, вычисленному кем-то другим. Идеальный вес — это тот при котором, глядя на себя в зеркало, вы нравитесь сами себе, при котором вы просыпаетесь полностью отдохнувшим, бодрым и ждете нового дня, чтобы жить и радоваться жизни. 6. Не ешьте, если вы не голодны. Еда вкусна и приятно пахнет, только если вы голодны! Живите по принципу «ешь, когда голоден, и переставай есть, когда утолил голод». Это решение проблемы. Зачем есть, если не голоден? 7. Не становитесь рабом собственных вкусовых рецепторов! Распробовать можно практически любую еду. Так зачем же приучать себя к тому, что вредно или просто бесполезно? Не лучше ли полюбить то, что на самом деле полезно для нас? Автор утверждает, что такая пища, как мясо и молоко не пригодна для человеческого организма. И приводит достаточно убедительные доводы. Полезные продукты — это фрукты, овощи, орехи, злаки. Поглощение бесполезной еды приводит к тому, что человек испытывает голод, даже когда уже плотно поел. Просто организм сигнализирует, что не получил необходимой энергии и питательных веществ. А если учесть, что на переваривание пищи, ее усвоение и выведение отходов мы тратим энергии больше, чем на любой другой вид деятельности, то очень скоро мы почувствуем себя еще более голодными. 8. Остерегайтесь продуктов, подвергшихся интенсивной обработке. 9. Старайтесь утолять голод полезной пищей, забудьте о бесполезной. 10. Действуйте! Еще несколько рекомендаций для приема пищи.

Советы, которые помогут похудеть

1) Не ешьте фрукты ни с какой другой едой. 2) Не смешивайте белки и углеводы. 3) Не смешивайте некрахмалистые овощи с белками или углеводами. 4) Если говорить о напитках, пейте воду, воду и еще раз воду! Это рекомендации. Иногда можно позволить себе отступления от правил. И не забывайте: не будьте предубежденными.

Еда, которую, как вам кажется, вы любите — мясо, сливки, молочные продукты, сладости, десерты, — вас не любит, она убивает вас! И наоборот, вы воспринимаете как второсортную еду, которая любит вас, даря вам пользу, энергию, здоровье. Выбирайте, что вам есть, в каких количествах и как часто. Руководствуйтесь при этом потребностями организма и здравым смыслом. Начните с того, что привыкните завтракать фруктами. И потом постепенно вводите в рацион наиболее полезные продукты. А когда лишние килограммы и некрасивые бугры жира начнут исчезать, вы почувствуете прилив сил и здоровья, вы все чаще будете убеждаться, что вашими любимыми стали натуральные продукты. Я бы посоветовала прочитать книгу А. Карра «Легкий способ сбросить вес» каждому, кто хочет избавиться от лишних килограммов. Ведь главная цель этой книги не заставить вас худеть, а помочь вам понять, что можно радоваться жизни, общению и справляться со стрессом просто меняя свои привычки питания. Вам самим предлагается сделать выбор. Или продолжать потреблять еду, от которой вы будете набирать вес и чувствовать апатию, вялость, недомогания и угрызения совести. А можете перейти на другую, которая принесет вам здоровье, энергию, радость жизни. Вы ничего не потеряете, а приобретете очень многое: Вы сможете есть то, что любите, столько и так часто, как захотите. И при этом весить столько, сколько пожелаете. Вы будете здоровы, бодры. Каждый день будет приносить радость. Ранее был назван лучший способ употребления молока.