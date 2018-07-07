5 бьюти-причин сократить количество красного мяса в рационе

Спокойствие, никто не призывает вас отказываться от любого мяса вообще и от красного в частности. Полезного в нем все-таки не мало. Например, содержание в мясе гемового железа — в красном его особенно много. Именно в таком виде оно очень хорошо усваивается — до 35%. К слову, железо, содержащееся в растительных продуктах, используется нашим организмом всего лишь от 2 до 20%. К чему приводит дефицит железа все девушки знают не понаслышке — слабость, вялость, заторможенность и другие привычные спутники анемии.

А теперь вместе с Михаилом Гавриловым (к.м.н., автором запатентованной методики коррекции пищевого поведения и снижения веса, членом Института функциональной медицины) поговорим о том, почему красное мясо не должно присутствовать на вашем столе каждый день.

В красном мясе много насыщенных жиров

Об их вреде сказано уже не мало. Насыщенные жиры напрямую связаны с набором лишнего веса. При этом сейчас в нашем рационе насыщенных жиров очень много. Из-за них многие частенько перебирают с калорийностью рациона и толстеют. Но это еще не все! При нагревании выше 100 С насыщенный жир трансформируется в коктейль из вредных канцерогенных веществ. Периодическое воздействие такой гремучей смеси не слишком опасно, — другими словами, порадовать себя любимым стейком раз в неделю можно без зазрений совести. А вот регулярно есть жареное мяса, все же, не следует — поберегите здоровье и фигуру.

Красное мясо снижает скорость обмена веществ

В организме белки красного мяса распадаются до аминокислот — это нам известно из курса школьной анатомии. А вот о чем в учебнике умалчивалось, так это о том, что при большом количестве этих кислот изменяется рН внутренней среды организма — она смещается в кислую сторону. К чему это приводит? К замедлению обмена веществ (ферменты и гормоны в кислой среде не могут в полной мере выполнять свою работу), нарушению кишечной микрофлоры, которая принимает участие в более чем 60% процессах распада и синтеза в нашем организме. Как следствие, вы начнете набирать вес, питаясь, вроде, вполне рационально. В любом случае, если едите красное мясо, дополняйте его салатом из свежих овощей — они обладают ощелачивающим свойством.

Красное мясо тяжело переваривается

Для того, чтобы в полное мере усвоить этот продукт, вашему организму нужно трудиться целых 5-7 часов. А теперь представьте: вы съели бутерброд с колбаской на завтрак, гуляш на обед и стейк на ужин. Для усвоение такого количества красного мяса организм будет работать круглосуточно без отдыха. А если вы питаетесь так каждый день? В этом случае он износится раньше времени. Идеальный вариант — включать красное мясо в свое меню не чаще 2 раз в неделю, а в будущем (после 35-40) — 1 раз.

С красным мясом можно получить большую дозу антибиотиков и гормонов

Не секрет, что качественное мясо купить сейчас непросто. Коровы, пасущиеся на заливных лугах, — в большей степени рекламная заставка, а не современные реалии. В большинстве хозяйств рацион животных составляют корма, «обогащенные» антибиотиками и гормонами роста. Их мы потом вместе с мясом и едим. Отсюда и нарушение микробиоты, и повышение риска развития опухолей, в том числе и злокачественных. Теоретически считается, что мясо отечественных производителей в меньшей степени содержит подобные вещества. А в небольших хозяйствах фермеры стараются разумно подходить к лечению и кормлению животных, в итоге в их мясе практически нет следов подозрительных и вредных препаратов. Так что, поддерживайте местных производителей.

Красное мясо ускоряет процессы старения

Известный факт — ограничение животного белка в целом продлевает жизнь. В частности, это касается продуктов, которые содержат аминокислоты метионин и цистеин. Врачи советуют свести к минимуму употребление продуктов с большим содержанием этих веществ. Дело в том, что эти аминокислоты влияют на реализацию генетической информации — стимулируют дефектные гены и «глушат» работу нормальных. Плюс они снижают активность ферментов, которые управляют обменом веществ.

Убрать из своего меню продукты с метионином полностью нельзя, так как эта аминокислота в нашем организме не образуется. А вот баланс в ее употреблении соблюдать стоит. Много метионина содержится как раз в красном мясе и темном мясе птицы. Что касается цистеина, то продукты с высоким содержанием этого вещества можно и вовсе исключить из рациона — наш организм сам может синтезировать эту аминокислоту. В большом количестве она есть в свинине и темном мясе птицы — помашите им ручкой!