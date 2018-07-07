Врачи назвали основные привычки долгожителей

"Они физически достаточно активны, социально адаптированы уже в продвинутом возрасте. После выхода на пенсию продолжают активно общаться, часто — продолжают работать, занимаются какой-то общественной деятельностью", — сказала она в интервью RT.

По ее словам, долголетие примерно на 80 процентов объясняется образом жизни и на 20 процентов — генетикой. Как правило, долгожители не злоупотребляют алкоголем и не курят. Эти люди едят много овощей и фруктов, а также ведут интенсивную интеллектуальную активность.

Ранее ученые выяснили, что трансжиры, содержащиеся в фаст-фуде, существенно сокращают срок жизни.

Эти жиры содержатся в гамбургерах, картошке фри, пицце, майонезе, чипсах и некоторых других продуктах. Дело в том, что организм человека не приучен к переработке трансжиров и, получая их, он вырабатывает холестерин. Вредное соединение образует бляшки на стенках сосудов, которые мешают нормальному кровоснабжению. Это ведет к инфарктам, инсультам и мужской импотенции.

Медики также советуют не употреблять много насыщенных жиров, которые содержатся в яйцах, красном мясе, сале и сливочном масле.