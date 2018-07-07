Ещё
Врачи назвали основные привычки долгожителей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врачи назвали основные привычки долгожителей 

Москва24 53 минуты назад
Фото: Москва24
Главный гериатр Министерства здравоохранения, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева назвала привычки, которые объединяют большинство долгожителей.
"Они физически достаточно активны, социально адаптированы уже в продвинутом возрасте. После выхода на пенсию продолжают активно общаться, часто — продолжают работать, занимаются какой-то общественной деятельностью", — сказала она в интервью RT.
По ее словам, долголетие примерно на 80 процентов объясняется образом жизни и на 20 процентов — генетикой. Как правило, долгожители не злоупотребляют алкоголем и не курят. Эти люди едят много овощей и фруктов, а также ведут интенсивную интеллектуальную активность.
Ранее ученые выяснили, что трансжиры, содержащиеся в фаст-фуде, существенно сокращают срок жизни.
Эти жиры содержатся в гамбургерах, картошке фри, пицце, майонезе, чипсах и некоторых других продуктах. Дело в том, что организм человека не приучен к переработке трансжиров и, получая их, он вырабатывает холестерин. Вредное соединение образует бляшки на стенках сосудов, которые мешают нормальному кровоснабжению. Это ведет к инфарктам, инсультам и мужской импотенции.
Медики также советуют не употреблять много насыщенных жиров, которые содержатся в яйцах, красном мясе, сале и сливочном масле.
Москва24: последние новости
Минтруд приведет потребительскую корзину к нормам здорового питания Панк с пеленок. Топ-10 рок-колыбельных для детей В новой передаче Малахова будет много видеоблогеров
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вместо ножа легла под штангу: -60 кг за 2 года11
Как маскируют беременность звезд на съемках1
Российские звезды до и после пластики13
Боня показала личное фото с новым мужчиной2
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать15
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение