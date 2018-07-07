Футбольным болельщикам ЧМ 2018 предложили попробовать русские продукты

Пока иностранные туристы развлекаются, составляя список самых красивых станций московского метрополитена, российские граждане тоже не сидят без дела. Один из популярных в сети фуд-блогеров решил провести забавный опрос и вышел на улицы столицы с несколькими традиционными продуктами для россиян, предложив иностранцам их продегустировать прямо перед камерой.

Всем давно известно, что российская кухня у многих иностранцев ассоциируется преимущественно с борщом и пельменями. Мало кто из прилетевших на Чемпионат мира по футболу болельщиков по-настоящему знает о том, что такое сгущенка или как приятен бывает кефир поутру после матча. Впрочем, заполнить пробел в знаниях иностранных гостей решил один из популярных на YouTube блогеров. Молодой человек, вооружившись солеными огурцами и сгущенным молоком, отправился в центр столицы, где останавливал без разбору всех встречных иностранцев. Мужчина предлагал прохожим попробовать что-либо из традиционных отечественных продуктов: кефир, семечки, соленые огурцы, сгущенку или сухарики с хреном, а затем спрашивал об их ощущениях.

Туристы из Китая и Макао попробовали сухарики из упаковки со вкусом холодца с хреном и, судя по всему, им понравилось! Это же предложили колумбийцам. «Маленькие тосты» пришлись гостям по вкусу, и они сообщили, что такая закуска отлично подошла бы к пиву. А вот кефир никто не оценил, сообщив, что кислый напиток похож на йогурт, но менее приятный на вкус. Но такой реакции, как на соленые огурцы, не было ни на что! Один из туристов попросту отказался их есть, заявив, что может отравиться.

Вкус сгущенного молока и вовсе мало кто понял. Но то, что продукт молочный, инициировали сразу. Впрочем, американцы подумали, что это некий сорт карамели. Когда же очередь дошла до жареных семечек подсолнечника, то многие удивили блогера тем, что глотали их прямо с кожурой. А австралийцы и вовсе сравнили популярные среди бабушек семена с поп-корном.