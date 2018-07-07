Ещё
Футбольным болельщикам ЧМ 2018 предложили попробовать русские продукты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футбольным болельщикам ЧМ 2018 предложили попробовать русские продукты 

Eva.ru 46 минут назад
Фото: Eva.ru
Пока иностранные туристы развлекаются, составляя список самых красивых станций московского метрополитена, российские граждане тоже не сидят без дела. Один из популярных в сети фуд-блогеров решил провести забавный опрос и вышел на улицы столицы с несколькими традиционными продуктами для россиян, предложив иностранцам их продегустировать прямо перед камерой.
Всем давно известно, что российская кухня у многих иностранцев ассоциируется преимущественно с борщом и пельменями. Мало кто из прилетевших на Чемпионат мира по футболу болельщиков по-настоящему знает о том, что такое сгущенка или как приятен бывает кефир поутру после матча. Впрочем, заполнить пробел в знаниях иностранных гостей решил один из популярных на YouTube блогеров. Молодой человек, вооружившись солеными огурцами и сгущенным молоком, отправился в центр столицы, где останавливал без разбору всех встречных иностранцев. Мужчина предлагал прохожим попробовать что-либо из традиционных отечественных продуктов: кефир, семечки, соленые огурцы, сгущенку или сухарики с хреном, а затем спрашивал об их ощущениях.
Туристы из Китая и Макао попробовали сухарики из упаковки со вкусом холодца с хреном и, судя по всему, им понравилось! Это же предложили колумбийцам. «Маленькие тосты» пришлись гостям по вкусу, и они сообщили, что такая закуска отлично подошла бы к пиву. А вот кефир никто не оценил, сообщив, что кислый напиток похож на йогурт, но менее приятный на вкус. Но такой реакции, как на соленые огурцы, не было ни на что! Один из туристов попросту отказался их есть, заявив, что может отравиться.
Вкус сгущенного молока и вовсе мало кто понял. Но то, что продукт молочный, инициировали сразу. Впрочем, американцы подумали, что это некий сорт карамели. Когда же очередь дошла до жареных семечек подсолнечника, то многие удивили блогера тем, что глотали их прямо с кожурой. А австралийцы и вовсе сравнили популярные среди бабушек семена с поп-корном.
Eva.ru: последние новости
«Всего 45 калорий»: Лариса Гузеева поделилась секретом летнего чудо-супа «На диетах не сижу!»: Анастасия Костенко представила свой рацион питания «Грудь уже не та»: Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вместо ножа легла под штангу: -60 кг за 2 года11
Как маскируют беременность звезд на съемках1
Российские звезды до и после пластики13
Боня показала личное фото с новым мужчиной2
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать15
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение