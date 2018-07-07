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Под Саратовом на фестивале пираты варят уху по французским рецептам
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Под Саратовом на фестивале пираты варят уху по французским рецептам 

АиФ 1 час назад
В Вольске Саратовской области на фестивале команды варят уху по уникальным рецептам, а также участвуют в конкурсах и дегустации, сообщает корреспондент сайта «АиФ».
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