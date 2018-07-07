5 секретов идеального пикника

Пикник — здоровый и приятный вид летнего отдыха, планировать который весело, как и большую выездную вечеринку. Ты можешь проявиться себя в качестве отличной хозяйки и получить удовольствие от времени, проведенного на природе. Я собрала для тебя несколько советов о том, где организовать пикник, что с собой взять и как хорошо провести время.

1. Выбери правильное место

Зная примерную локацию, ты сможешь определиться что взять с собой из еды и напитков. Для пикника подойдет практически любое место: двор дома, местный парк, горы, берег моря или кемпинг. Бросить плед можно даже в центре мегаполиса или в сельской местности. Время суток — еще одна деталь, которую надо принять во внимание. Утро хорошо подойдет для соло-пикника: можно читать, слушать музыку и медитировать. После обеда на улице уже тепло, и есть возможность позагорать. Вечер — идеальное время для семейного ужина, если принести небольшой гриль или мангал для жарки хот-догов. Как только ты определишься с местом, составь список необходимых для комфорта вещей: лучше взять с собой тонкий флисовый плед или пляжное полотенце, маленький коврик или одеяло. Если не хочешь сидеть на земле, то можно взять кемпинговую мебель.

2. Продумай меню

Идеальная еда для пикника — это жареное мясо или рыба, свежие или запеченные на гриле овощи, бутерброды и салаты, а также различные ягодно-фруктовые комбинации. Десертный пикник — еще одна интересная идея. Это могут быть пироги или булочки из местной пекарни, домашнее печенье, фрукты — все, что не испортится на солнце. Что касается напитков, подойдут вода, лимонады или даже легкое фруктовое вино.

3. Возьми правильную посуду

Термическая посуда — это возможность расширить меню из закусок, которые можно взять с собой на пикник, а также растянуть время пребывания на природе. Если ты решила принести на пикник бутылку розового вина или фруктового лимонада, сумка-холодильник или сумка-термос идеально подойдут для быстрого охлаждения напитков жарким летом и сохранят их температуру. Охлаждающий чехол пригодится как для охлаждения напитков, так и для поддержания правильной температуры во время употребления. Термоконтейнер отлично подходит для долгосрочного хранения холодных и горячих блюд. Двойные стенки контейнера с высокоэффективным теплоизоляционным заполнением позволят сохранить пищу теплой или холодной в течение нескольких часов. Все эти товары можно найти в интернет-магазине чешской посуды Tescoma-shop. Компания работает на рынке посуды 16 лет и осуществляет доставку изделий по всем городам и регионам России. Ассортимент товаров компании также включает наборы посуды и наборы кухонных принадлежностей, формы для выпечки и кондитерские приспособления, наборы для специй, измерительные емкости и емкости для продуктов.

Выбор редакции

4. Не забудь про экологию

После окончания пикника не забудь убрать за собой. Используй одноразовую биоразлагаемую посуду и салфетки, они являются экологически чистыми и безопасными для человека и окружающей среды. Помни, что сжигание пластиковых упаковок или одноразовой посуды принесет природе больше вреда, чем пользы. Как правило, пары вместительных мешков вполне хватает для того, чтобы собрать весь мусор. Не разумно разводить костер на природе ни для жарки мяса, ни для сжигания мусора. Если у тебя осталась чистая вода, которую ты не можешь взять с собой, используй ее, чтобы полить растения.

5. Продумай досуг

Пикник без развлечений — это как рэп батлы без панчей. Не давай себе и другим скучать. Возьми с собой настольные игры, мяч, бадминтон или фрисби, портативный музыкальный приемник и фотоаппарат. Интересным решением станет твистер, эта подвижная игра развеселит и растормошит в любых условиях. Если ты предпочитаешь размеренный отдых, предлагаю взять с собой любимую книгу, настольные игры, карты или шахматы.