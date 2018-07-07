Как питаться на сушке?

При ответе на вопрос, что такое сушка, многие в первую очередь упомянут запрет на употребление углеводов. Это не совсем так, углеводы — это главный источник энергии, полный отказ от них будет иметь негативные последствия для здоровья. Питание на сушке включает в себя углеводную составляющую, но только из продуктов с низким гликемическим индексом.

Употреблять углеводы можно только в первой половине дня и так, чтобы большая часть пришлась на завтрак, а не на обед.

Норма употребления углеводов зависит от веса человека, нормальное сбалансированное питание предполагает употребление 2 граммов углеводов на каждый килограмм веса тела, для питания на сушке это количество снижается до 0,5 грамма. Снижение количества углеводов в рационе должно производиться постепенно, как и возвращение к привычному рациону после сушки. Обычно вход в программу питания на сушке составляет две недели, примерно столько же отводится на выход.

Полный отказ от углеводов запрещен по причине снижения скорости обменных процессов и создания неподходящих для сушки тела условий. Профессиональные спортсмены практикуют полный отказ от углеводов, но это делается под наблюдением тренера и специалиста в области спортивной медицины и продолжается очень недолго, обычно около недели.

Отказаться придется от всех простых углеводов, в том числе и от сладких фруктов, а также высококалорийных продуктов — жирного мяса, жареных и копченых продуктов. Также важно отказаться от соли и всех продуктов с ее содержанием, соль обладает свойством задерживать жидкость в организме, по этой же причине нужно отказаться от кофе и черного чая.

Разрешенных продуктов так же много, как и запрещенных, это все сорта нежирного мяса и рыбы, морепродукты, некрахмалистые овощи и не сильно сладкие фрукты, яйца, молочные продукты с низким содержанием жира. Сушка для женщин обязательно предполагает употребление орехов и нежирных кисломолочных продуктов, это необходимо для обеспечения потребностей женского организма.

В отличие от углеводов суточное потребление жиров должно оставаться неизменным, но получать их нужно только из полезных источников. Этот пункт особенно важен для девушек, женский организм реагирует на дефицит жиров ломкостью ногтей, выпадением волос, ухудшением состояния кожи. Полезные источники жиров — это оливковое и льняное масло, семена льна, орехи.

Отдельной категорией следует выделить молочные продукты, в них содержится приличное количество белка, а также кальций и важные аминокислоты, это соответствует потребностям организма на сушке. Однако, важно помнить, что в этих продуктах присутствуют углеводы поэтому употреблять их можно только в первой половине дня. Для того, чтобы не превышать дневную калорийность питания, нужно делать выбор в пользу молочных продуктов с низким содержанием жира.

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Распространено мнение о том, что на сушке нужно пить мало воды, авторы этой теории ссылаются на то, что вода является причиной отеков. На самом деле без воды не проходит ни один процесс в организме, обезвоживание замедляет обменные процессы, сушка останавливается. Обычно на сушке ежедневно выпивают немного больше стандартной дневной нормы. Профессионалы бодибилдинга и фитнеса действительно снижают потребление жидкости за несколько дней до соревнований, это делается для получения предельно сухой мышечной массы, у большинства людей нет такой необходимости. Спортсмены вводят свой организм в легкое контролируемое обезвоживание под контролем специалистов, контролировать состояние своего организма самостоятельно в домашних условиях невозможно.

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