9 способов пережить сушку

Красота мышц — это не только объем, но и рельеф, сушка тела придумана для того, чтобы обрести рельеф без потери объема. Достигнуть цели можно разными способами, но выбор следует делать в пользу тех, которые не принесут вреда для здоровья. Профессиональным атлетам сидеть на сушке проще, чем обычным людям, так как спорт — это дело их жизни, чаще всего единственное и самое важное. Обычному человеку будет сложнее, сушка станет для него самой приоритетной задачей, которую непросто сочетать с работой и семейными заботами.

Эти рекомендации предназначены не для спортсменов, а для любителей фитнеса, которым нужна безопасная сушка в домашних условиях. Эти девять рекомендаций помогут пережить сушку без вреда для физического и психологического здоровья.

Соблюдай питьевой режим

Успешность любого избавления от жировых отложений зависит от гидратации организма. Пить воду нужно при первых признаках жажды и даже до их появления, чтобы за день суммарно выпивать как минимум 1,5 литра воды, лучше — 2 литра.

Используй энергетики

Специализированные спортивные энергетики отличаются от тех, что продаются в обычных магазинах. Спортивные энергетические напитки не только дают силы для тренировок, но и помогают проще перенести лишения в питании.

Принимай протеин

Принцип питания на сушке заключается в снижении количества углеводов при увеличении белков. Важно выбирать нежирные источники белка, среди продуктов их не так много — это филе птицы, нежирный творог и говядина. Постоянное чередование этих продуктов рано или поздно надоест, поэтому будет разумно сразу усилить белковую составляющую питания спортивным протеином. Лучшим считается сывороточный протеин, он содержит мало калорий и легко усваивается организмом.

Откажись от сахара и его заменителей

Сжигание жиров тормозит не только сахар, но и сахарозаменители, они работают точно так же, как сахар в чистом виде. Сахар и его заменители не только приносят лишние калории, но и пробуждают голод, даже когда человек не голоден. Поэтому не нужно снижать употребление сахара, от него нужно полностью отказаться.

Используй соевый протеин

Соевый протеин отличается высоким содержанием белка и способностью длительного насыщения при низкой калорийности. При этом соевый протеин является дополнительным средством, он не заменит основных источников белка.

Усиливайся концентрированными напитками

Если использовать обезжиренное молоко вместо обычного и добавлять его немного меньше, напиток станет более концентрированным. Такой прием пищи даст много белка и принесет долгую сытость.

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Ешь больше рыбы

Если ты хочешь сидеть на сушке, то тебе нужно полюбить рыбу. Нежирные сорта рыбы содержат много белка, к тому же в них присутствуют полезные жирные кислоты для поддержания организма в стрессовый период. В рыбе много важных микроэлементов — йод, марганец, цинк и другие, что делает ее одним из самых предпочтительных компонентов питания на сушке.

Пей зеленый чай Зеленый чай давно известен своим свойством влиять на процессы жиросжигания, он уместен как на диете для похудения, так и на сушке.

Для того, чтобы усилить эффект от зеленого чая, его нужно принимать не в виде напитка, а в виде экстракта.

Такие средства продаются в магазинах спортивного питания, суточная норма составляет 500 мг.

Подключи линолевую кислоту

Именно этот компонент питания соответствует всем целям сушки — ускоряет сжигание жира и не допускает разрушений мышечных волокон, увеличивает мышечную силу. Особенность линолевой кислоты является воздействие на жиры в абдоминальной зоне, она является проблемной для большинства мужчин.

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