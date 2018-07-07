Что можно и нельзя есть на сушке?

Для того, чтобы после выхода из сушки получить спортивное тело с мышечным рельефом, нужно неукоснительно соблюдать режим питания и тренировок. Питание на сушке намного значимее тренировок, успех всего предприятия зависит именно от него.

Что можно есть на сушке?

Основа питания на сушке заключается в снижении употребления углеводов, но не в отказе от них.

Тело не может нормально функционировать без получения углеводов, поэтому важно научиться отличать полезные углеводные продукты от вредных.

К разрешенным на сушке углеводным продуктам относят:

Овсянку — имеет низкие показатели гликемического индекса и калорийности, восполняет силы и поставляет необходимые для здоровья витамины и минералы. Употреблять овсянку очень удобно, она не требует много времени на приготовление;

Бурый рис — в отличие от белого риса обладает низким гликемическим индексом и приносит длительное насыщение. Бурый рис должен долго вариться;

Гречку — разрешена в питании как для набора массы, так и для похудения и сушки. Один из лучших источников медленных углеводов;

Бобовые культуры — уместны для употребления при условии того, что с ними справляется пищеварительная система. Во всех бобовых помимо полезных углеводов присутствует много белка;

Овощи и не сильно сладкие фрукты — легко усваиваются организмом, дают энергию, витамины и минералы. Но с фруктами нужно быть осторожным, они могут содержать много сахара и калорий.

Разрешенные на сушке жиры:

Рыба — самыми полезными являются жирные сорта рыбы, они дают полезные жирные кислоты. Употребление рыбы допустимо не более двух раз в неделю;

Орехи — в особенности грецкие, фундук и миндаль, они содержат особенно много жирных кислот омега-6;

Растительные масла — благодаря сочетанию ненасыщенных жирных кислот способствуют быстрому восстановлению тканей организма.

Основная часть калорий на сушке должна поступать из белковых продуктов, протеин необходим для сохранения мышечной системы и усиления защитных сил организма.

Лучшие белковые продукты для сушки — это:

Куриные яйца — можно есть каждый день по 2-3 штуки, белок из куриного яйца самый ценных из всех белковых соединений, к тому же он очень легко усваивается организмом;

Белое мясо курицы — содержит рекордно высокое количество белка, но при этом обладает низкой калорийностью;

Говядина — поставляет в организм не только белок, но и креатин, необходимый элемент для поддержания мышечной массы. Говядину лучше есть по утрам, так как ее переваривание занимает много времени;

Творог — белок из него будет долго усваиваться, но он очень ценен для мышечной системы. Нужно делать выбор в пользу 5% творога, он полезней обезжиренного.

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Что нельзя есть на сушке?

К радости тех, кому нужна сушка тела в домашних условиях, список запрещенных продуктов будет намного короче, чем разрешенных. Все запрещенные продукты содержат много быстрых углеводов и калорий, их употребление приводит к образованию новых жировых отложений.

Белый рис;

Крахмалистые овощи;

Жареные блюда и жирные продукты;

Соленья и другие продукты с повышенным содержанием соли;

Белый хлеб и другие изделия из пшеничной муки;

Сладости и кондитерские изделия;

Алкогольные и сладкие напитки.

Эти продукты не приносят пользы, поэтому отсутствие их в рационе принесет положительный эффект не только для сушки, но и для общего состояния здоровья.

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