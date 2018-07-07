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ОБНАРУЖЕНЫ ФОТОГРАФИИ НАСТОЯЩЕГО КОСТРОМСКОГО СЫРА. Таким он был в 1986 году
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ОБНАРУЖЕНЫ ФОТОГРАФИИ НАСТОЯЩЕГО КОСТРОМСКОГО СЫРА. Таким он был в 1986 году 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Костромской сыр, который делали в нашей области в 1986 году, отличался по дизайну этикетки, но выглядел не менее аппетитно, узнал KOSTROMA.TODAY. Фотографии сыра были опубликованы 30 лет назад в сборнике «Край Костромской».
В 1986 г. в Костромской области делали вот такой сыр.
Отметим, что единого дизайна для оформления «Костромского» сыра в СССР не было, потому что его производили в самых разных регионах.
Этикетки у костромских сыров были в советское время разными.
Каким должен быть правильный костромской сыр, теперь знают во Всероссийском НИИ маслоделия и сыроделия.
«Рисунок его состоит из глазков правильной круглой или овальной формы, причем крупные глазки расположены ближе к центру головки, мелкие — к периферии. Такой рисунок — идентификационный признак этого сыра. То есть слепой костромской сыр (так мы называем сыры без глазков) — плохой сыр», — рассказала изданию «АФИША-ЕДА» завотделом сыроделия Валентина МОРДВИНОВА.
Сыр, который изображен на фото, производили на костромском молокозаводе из молока костромских коров. Правда, как вспоминают старожилы, купить эти аппетитные круги сыра в середине 1980-х уже было проблематично. А к началу 90-х он вообще практически исчез из продажи.
К концу 80-х такой сыр в Костроме стал дефицитом.
Отметим, что история костромского сыра пока не написана. Неясно даже, когда он получил это название. Известно, что сыр такого типа («гауда») начали делать еще в 1880-х годах. Однако «Костромским» его назвали уже в советское время — видимо, еще до войны.
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