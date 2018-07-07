Чем подкормить лук, чтобы был крупный

Лук выращивается на каждом дачном и огородном участке, этот овощ достаточно неприхотлив в уходе, при этом требует минимального полива. Каждый дачник может вырастить репчатый лук, но далеко не все знают о том, чем подкормить лук, чтобы овощ был крупным.

От правильно подобранной подкормки будет зависеть не только рост самого корнеплода, но еще и зеленых перьев, которые не менее ценны в летний период. Мы разберемся в том, какие прикормы лучше всего использовать, чтобы лук вырос крупным.

Чем можно удобрять лук Хотя выращивание этого овоща не вызывает затруднений, все же лук достаточно требователен к составу почвы, получить хороший урожай можно только при правильном удобрении. Стоит разобраться, чем лучше подкормить лук, чтобы его плоды были крупными.

yandex_ad_1 Наиболее полезными элементами для плода считаются фосфор, калий и азот, и каждый из этих элементов требуется овощу на разных этапах его развития:

азот используется в первые недели после посадки, чтобы начался полноценный процесс вегетации;

калий вводится в грунт, чтобы образовались здоровые и полноценные луковицы;

фосфор же должен присутствовать в почве все остальное время, пока растение будет развиваться и расти.

Для подкормки может использоваться как минеральное удобрение, так и органическое. При этом многие дачники применяют для удобрения смешанные типы прикорма. Каждый вариант удобрения имеет свою схему введения, а также подходящую дозировку для растения. Очень важно соблюдать дозировку строго, так как переизбыток минералов может привести к потере урожая.

Применение минеральных удобрений: правила

Для тех дачников, которые ищут, чем подкормить лук, чтобы овощ был крупным, стоит обратить внимание на минеральные удобрения. Минеральные добавки можно приобрести в магазине, существует большой выбор таких средств, но чтобы правильно их использовать, важно следовать основным правилам:

Чтобы развести состав, следует выделить отдельную посуду. Нельзя применять посуду, которая используется для приготовления пищи.

Строго запрещено увеличивать количество удобрения при приготовлении состава, так как это негативно скажется на развитии растения.

Минеральным составом поливают только землю, средство не должно попадать на перья лука, если это произошло, следует промыть зелень водой из шланга с распылителем.

Чтобы удобрение легко проникло в почву, грунт следует слегка увлажнить. По этой причине многие дачники вводят добавки сразу после вечернего полива.

В том случае, когда грунт более песчаный, количество подкормок увеличивают, но концентрация растворов должна быть снижена.

Когда в грунте присутствует много глины, следует увеличить концентрацию растворов. Можно для подкормки сочетать органические и минеральные удобрения, но тогда количество минерального состава снижают на 1/3 часть.

Комплексные удобрения

Это простой и эффективный вариант, чем подкормить лук, чтобы овощ был крупный. Мы приведем пример смешанного типа удобрения, который даст возможность получить отличный урожай корнеплодов. Пропорции указаны в примерном количестве, их можно менять на свое усмотрение, в зависимости от того, каких компонентов не хватает растению:

Подкормка для лука сразу после появления первых всходов. Берется куриный помет, который разводят водой в соотношении 1:6, полученного раствора необходимо взять один стакан. К навозной жиже добавляют половину ложки мочевины столовой и разводят эту смесь в пяти литрах воды для полива.

Удобрение, которое используется спустя пятнадцать дней после первого прикорма. Необходимо подготовить одну ложку нитрофоски и развести в пяти литрах обычной воды.

Третий прикорм вводится после того, как лук выпустит четвертое перо. Понадобится суперфосфат в количестве десяти граммов, а также пять граммов соли калийной. Компоненты добавляют в пять литров воды и используют раствор для полива растений.

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Если лук выращивается для получения зелени, то подкормка может вводиться не больше двух раз за весь период роста, при этом интервал между введением удобрений должен составлять не менее пятнадцати дней.

Первое удобрение вводят сразу после появления первых всходов, для этого используется простая азотная добавка. Второе введение происходит через пятнадцать дней, но здесь уже используют покупной комплексный состав.

yandex_ad_2 Народные способы подкормки лука

В народе существует масса рецептов, чем подкормить лук, чтобы овощ был крупный. Мы опишем наиболее действенные и популярные рецепты, которые просты в приготовлении и применении:

Древесный уголь. Очень часто огородники во время посадки добавляют немного угля в почву, так как он обладает множеством полезных свойств для растения. Первое о чем стоит сказать, это абсорбирующие свойства угля, кроме того в его составе присутствуют полезные для растения химические соединения. Дополнительно уголь делает почву более рыхлой, давая кислороду проникать в грунт. Если в почве много воды, то удобрение впитает ее в себя, а при недостатке отдаст растению.

Яичная скорлупа. В ее составе содержится кальций, именно он оказывает укрепляющее действие на растение, при этом помогает улучшить набор микроэлементов в растении.

Рыбные отходы. Хотя может показаться, что это странный вариант прикорма для лука, но именно в рыбных отходах содержится много фосфора и калия, а также там есть азот. Все эти компоненты важны для полноценного развития лука. Достаточно просто закопать такие отходы в грунт, и в процессе разложения они насытят почву необходимыми элементами.

Костная мука. Не самое популярное, но весьма эффективное удобрение, чтобы получить крупные луковицы. Чтобы приготовить средство, следует измельчить куриные и рыбные кости до состояния порошка, а затем посыпать этим почву у растений. В такой муке содержатся все требуемые полезные компоненты, особенно полезно использовать такой подкорм для получения зелени.

Использование золы

Это отличный вариант, чем подкормить лук, чтобы был крупный. Такая подкормка вводится в летнее время, зола используется сразу после полива растений. Как говорят специалисты, порошок содержит в своем составе множество полезных микроэлементов и питательных компонентов. В основе золы лежит фосфор и калий, оба этих компонента важны, чтобы культура полноценно росла. Компоненты быстро усваиваются, при этом количество микроэлементов могут сказываться не только на росте лука, но и на его вкусовых качествах.

Правила удобрения:

Чтобы ввести удобрение, следует заранее подготовить грунт для посадки лука весной. Его перекапывают и добавляют в него золу.

На один квадратный метр достаточно высыпать около ста граммов полученного порошка. Если есть такая возможность, то лучше развести сто граммов золы в десяти литрах воды и полить такой смесью грунт.

Если лук уже посажен, можно просто присыпать землю рядом с входами золой, а уже после этого полить растения. Такой прикорм не менее эффективен и насыщает почву полезными элементами.

Удобрения для получения зелени

К наступлению летнего периода, лук начинает активнее расти, тем самым впитывая в себя все микроэлементы и питательные вещества из грунта. Уже в июне дачник должен подумать о том, чем подкормить лук, чтобы овощ был крупный, а также чтобы получить много зелени.

Вносить удобрение можно только после того, как растение достигнет пятнадцати сантиметров.

Чтобы получить сочную зелень, следует добавить в грунт больше азота. Чтобы получить азот, разрешено использовать органику:

Берется конский навоз и вода, на одну часть удобрения используют двадцать частей воды. Настаивают такое средство не менее недели в тепле. Полученная жидкость разводится в воде, на десять литров берется один литр состава. Готовым раствором поливают лук под корень.

Коровяк смешивают с водой в соотношении один к десяти, после чего оставляют настояться на одну неделю. Два литра полученного раствора разводят в ведре воды и производят полив лука.

Если используется птичий помет, то на одну часть берется не менее двадцати пяти частей воды.

Такое количество воды необходимо, чтобы мочевина не сожгла корни растений. Настаивают средство не менее десяти суток, после чего литр жижи разводят в ведре чистой воды и производят полив.

Все эти способы удобрения дают возможность вырастить крупный лук, при этом получить много зелени. Использовать любые удобрения можно в строго указанном количестве.