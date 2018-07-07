Сердечные ноты парфюма. Чем пахнут картины?

1 июля прошел мастер-класс «Аромамагия живописи в музее ИЗО», где участникам предложили попробовать себе в роли парфюмеров. Впервые новый образовательный проект запустили в 2017 году. Участники прошлых мастер-классов были в восторге от возможности создать собственные духи, пусть и не в большом флаконе, и побыть немного парфюмерными Шерлок Холмсами. Однако первое в этом году занятие прошло иначе. Как именно, рассказывает корреспондент « АиФ Оренбург ».

Любимый букет императрицы

Я пришла в музей минут за 15 минут до начала занятия и стала дожидаться остальных участников. Но время шло, а никто не приходил. В итоге на мастер-классе были только я и куратор Анастасия Щеглова

В зале на столе лежали небольшие карточки, на которых были изображены картины, которые представлены в музее. Мне объяснили, что к каждому изображению можно подобрать свой аромат.

«Аромат больше чем запах. Он обладает своими неповторимыми свойствами, колоритом, цветом и даже своеобразным звучанием. Ароматы могут вызывать разные чувства, в них можно влюбиться на всю жизнь», — считает Анастасия.

Благодаря куратору мастер-класса я узнала, что история парфюмерии берет свое начало со времен Древнего Египта. Чаще всего благовония использовали жрицы и служители храмов для проведения ритуалов. Самое первое письменное упоминание о натуральных эфирных маслах можно найти в Библии. Само слово «парфюм» происходит от латинского «дым».

Самым первым парфюмером считается Таппути, жившая в Месопотамии во II тысячелетии до н. э. Самые древние духи археологи нашли на острове Кипр: им больше 4 тысяч лет. Арабский философ аль-Киндина писал в IX веке книгу «Химия духов и дистилляция», в которой было описано более 100 рецептов бальзамов, аромамасел, пахучих вод и перечислялось оборудование для создания духов. Персидский ученый Авиценна научился создавать масла из цветов. Именно благодаря его стараниям «розовая вода» стала популярной.

В Европе изготавливать духи стали только в XIV веке. Первый аналог современных духов — смесь масел и спирта –создали в Венгрии в 1370 году. Потом искусство парфюмерии переняли итальянцы, и только в XVI веке рецепты духов попали во Францию. Через два века эта страна стала лидером в производстве парфюма. До сих пор именно Франция занимает первое место в мире по производству и торговле парфюмерией. В России же парфюмерная отрасль отставала: долгое время стана была аграрной, а крестьянам предметы роскоши не нужны. Расцвет российской парфюмерии пришелся на конец XIX — начало XX веков.

Мало кто знает, что, если бы не императрица Мария Федоровна, советская женщина могла никогда бы не узнать аромата духов «Красная Москва». Потомственный русский парфюмер французского происхождения Генрих Брокар начал работать на одном из московских парфюмерных заводов, потом открыл свое дело. Императрица Мария Федоровна очень хотела получить аромат, созданный именно Брокаром. Представленные духи ей очень понравились, и она стала ими пользоваться постоянно. Мария Федоровна назвала их «Любимый букет императрицы». Дела у парфюмера с тех пор пошли еще лучше. После революции парфюмерная фабрика Генриха Брокара получила название «Новая заря», там и стали выпускать знаменитую «Красную Москву».

В 1871 г. в России открылся официальный филиал, который получил «Новая заря». Позже этот завод выпустил знаменитую «Красную Москву»».

Угадай картину

Теоретическая часть затягивалась. Но вот куратор отложила свой текст и предложила мне поучаствовать в одном эксперименте: с закрытыми глазами я должна была отгадывать картины по запаху. Мне надели специальную маску для глаз, чтобы я не могла жульничать. Анастасия давала мне в руки разные предметы, связанные с картинами. В руках я держала ракушки и шишки, слушала заставки шума моря и леса, чувствовала запах морской соли и свежесть хвои. Я отгадала картины Ивана Айвазовского «Керчь» и Алексея Саврасова «Осень. Сокольники».

После этого мы начали знакомиться с аромамаслами. На столе стояли бумажные тестеры для пробы запаха (блоттеры), большие и маленькие пипетки для взятия масла, колбы для смешивания и жестяная коробочка с кофейными зернами.

Рядом со мной лежали листок и карандаш — с помощью них я описывала свои ощущения и ассоциации, которые возникали с тем или иным запахом. Например, у масла гвоздики горьковатый и резкий запах; растение пахнет чаем и древесиной; у ванили приторный запах, мне он почему-то напомнил «вонючку» для автомобиля. Куратор заявила, что ваниль была самой дорогой из всего нашего аромаарсенала.

Когда наносишь на тестеры эфирные масла, можно сразу заметить, что почти каждое вещество имеет или светло-коричневый, или янтарный цвет. Однако некоторые масла были бесцветные.

Обоняние сбивалось быстро, кофе был нужен часто, потому что его аромат перебивает яркие запахи парфюмов. Опытным парфюмерам требуются годы на то, чтобы запоминать все запахи для создания хороших духов.

Нижняя, средняя, верхняя

И вот оно — самое интересное, создание собственного аромата.

Анастасия поставила на стол специальную табличку, где было описано, в каких пропорциях нужно смешивать запахи.

«Аромат, — сказала она, — как в музыке, строится по нотам. Если в симфонии семь нот, то в парфюмерии их три: нижняя, средняя и верхняя. Верхняя нота –запахи цитрусовых и лаванды. Это то, что чувствуется сразу после нанесения духов на кожу, то, что создает первое впечатление о духах. Время действия верхней ноты — 5 минут. Средняя нота, она же нота «сердца», — связующее звено. Аромат раскрывается постепенно, это дает возможность оценить оттенки парфюма. На это уходит от 20 до 60 минут. Для средней ноты подходят масла жасмина, ромашки, розмарина. Нижняя нота — базовая, она ощущается на теле до 8 часов. Для ее создания подходят сандал, ваниль, пачули и сосна».

Я начала создавать свои духи. Нужно было заполнить небольшой флакончик маслами в правильной пропорции. У меня это получилось сделать с первого раза, хотя участникам мастер-класса почти всегда приходится смешивать масла по два-три раза. Зал был окутан смесью разных запахов, из-за чего возникло небольшое головокружение.

Я не смогла определить запах созданных духов. С одной стороны, парфюм напомнил запах эвкалипта, а с другой — что-то душистое. В общем, какое-то лекарственное средство для ингаляции у меня получилось, но не скрою: этот запах мне понравился.