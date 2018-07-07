Какая еда задерживает воду в организме

О том, что после употребления сильно соленой рыбы, картофельных чипсов и квашенной капусты порой возникают отеки и вода медленно уходит из организма, знают многие. Такая еда сама по себе провоцируют увеличенное потребление жидкости и при этом задерживает ее в тканях. Но оказывается и многие «полезные» продукты тоже теперь способны нарушить водно-солевой баланс в организме.

Молоко

О том, что молоко может нанести вред здоровью человека и, помимо прочего, задерживать воду в тканях, первыми задумались американские ученые. Негативное влияние традиционных молочных продуктов выявил профессор Корнельского университета Колин Кэмпбелл . Изначально его исследования основывались на данных, которые представили ученые Гарвардского университета . Они доказали, что у 40% жителей земли существует генетическая непереносимость лактозы, а она, как известно, составляет основу молока. В основном непереносимость наблюдается у азиатских и некоторых латиноамериканских народов и связана она с тем, что в их кишечнике отсутствует фермент, отвечающий за переработку лактозы. Однако в последние годы негативные реакции на лактозу врачи стали наблюдать и у типично европейских представителей земли. Непереносимость выражена не столь конкретно и зачастую не представляет собой настоящее молочное отравление, как у других народов. Но именно после употребления молока многие люди все чаще стали жаловаться на вздутие живота и кратковременную отечность. Профессор Кэмпбелл провел небольшой тест у группы добровольцев европейской внешности и выяснил, что практически у всех этих студентов имеется серьезная недостаточность фермента, перерабатывающего лактозу. Причина, по которой возникла данная кишечная проблема, заинтересовала и других ученых. Ныне существует несколько теорий постепенной гибели лакта-фермента, изначально заложенного в человеческом организме, и одна из них считается наиболее вероятной. Развитие фармакологического рынка и появление новых групп антибиотиков, которые используют для лечения и поддержания иммунитета, в долгосрочной перспективе приведет к уничтожению не только лакта-фермента, но и некоторых других полезных бактерий в кишечнике человека.

Йогурт

Йогурты, как известно, не содержат лактозу, но в последнее время любители этих продуктов тоже стали замечать на своем теле отеки. Почему после столь полезной еды появляются такие негативные последствия, заинтересовались израильские ученые из Многопрофильного научно-исследовательского института имени Вейцмана. Они провели обычное тестирование более десятка образцов очень популярных в Европе, а также не столь дорогостоящих местных йогуртовых продуктов, и заметили общую тенденцию. Почти все производители в качестве загустителей стали использовать модифицированный крахмал вместо натурального. Однако такое вещество не только задерживает в организме воду, но и часто вызывает брожение в кишечнике. Серьезного вреда это организму не наносит, но и полезным такой продукт уже назвать никак нельзя. Людям, стремящимся вести здоровый образ жизни, любые йогурты теперь лучше исключить из своего рациона. Модифицированный крахмал намного дешевле своего натурального аналога и не удивительно, что из-за повсеместного экономического кризиса, многие мировые производители поменяли состав своей продукции.

Курица

Рис и курица составляют ежедневный рацион практически всех спортсменов мира. Белое куриное мясо считается полезным, диетическим продуктом и обычно не содержит никаких вредных веществ. И все-таки польские исследователи обратились и к этому продукту, получив в последнее время от потребителей массу негативных отзывов. Помимо прочего, они свидетельствуют о том, что после употребления куриного мяса, людям, занимавшимся спортом, становится все труднее выводить излишки жидкости из своего организма. Ученые из Национального фонда публичного здоровья, работающего на базе Университета Обществено-Естественных наук имени Винцента Поля в городе Люблин, выявили, что современное куриное мясо содержит огромное количество натрия — на 100 грамм продукта — 100 — 180 миллиграмм, в зависимости от производителя. И это при том, что допустимое количество употребления натрия у взрослого человека не должно превышать 2300 миллиграмм, с учетом всех продуктов, съеденных в сутки. Известно, что избыток натрия в организме является причиной накопления лишней жидкости в тканях. Таким образом, польские ученые сделали вывод, что современное куриное мясо больше не является диетическим продуктом, предназначенным для поддержания хорошей физической формы.

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