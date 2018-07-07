ТОП-5 полезных и вкусных добавок для чая, которые можно найти на любой даче

В пасмурную погоду чашка горячего чаю — лучшее спасение и для здоровья, и для настроения. А сделать его вкуснее и полезнее можно с помощью самых обычных трав и ягод, которые у каждого растут на даче.

Клубника — пожалуй, самая любимая ягода дачников. Ее и на зиму замораживают, и в суп-пюре перемалывают, и даже добавляют в чай.

Польза: в листьях клубники содержатся дубильные вещества, которые делают напиток эффективным средством от желудочных и кишечных спазмов. Кроме того, это отличное общеукрепляющее средство, которое повышает защитные силы организма и улучшает самочувствие. А сами ягоды являются одним из главных источников минералов.

Как приготовить: в чай добавляется щепотка засушенных и перемолотых листьев клубники. Можно также добавить мелко нарезанные свежие или высушенные ягоды клубники.

Мелисса — весьма неприхотливое растение, которое можно найти практически в любом огороде.

Польза: в первую очередь, мелисса прекрасно успокаивает нервную систему. Она также отлично борется с бессонницей и депрессией. А еще чай с мелиссой поднимает тонус и улучшает аппетит.

Как приготовить: заваривать можно как свежую, так и сушеную мелиссу. На одну чайную ложку достаточно литра кипятка. Чаю необходимо дать настояться в течение 15 минут.

Польза: все виды розы содержат витамин Р, который очень важен для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, такая добавка снижает аллергическую реакцию и повышает выносливость.

Как приготовить: лепестки розы можно как заваривать самостоятельно, так и добавлять в чай. Перед высушиванием промывать их водой не следует, поскольку это может свести на нет полезные свойства.