Почему на шее появляются прыщи? 

Фото: EnkiVeryWellПочему на шее появляются прыщи?Прыщи (акне) — это небольшие, твердые уплотнения, которые появляются на коже или под кожей и могут быть болезненными. Они могут развиваться на шее по разным причинам.
Прыщи на шее — причины
Прыщи возникают, когда забиваются волосяные фолликулы.
Ряд факторов могут увеличить вероятность появления прыщей:
когда человек редко моет шею теплой водой с мылом;
колебания гормонов, особенно в период полового созревания и менструации;
применение макияжа, лосьонов, солнцезащитных кремов, которые блокируют поры;
ношение изделий с искусственными ароматизаторами;
использование шампуней и мыла, которые содержат раздражающие ингредиенты;
редкое мытье волос;
прием некоторые лекарственных средств;
грязная одежда, соприкасающаяся с шеей;
тупая бритва;
ожерелья и другие ювелирные изделия, которые соприкасаются с шеей.
Как избавиться от прыщей на шее в домашних условиях
Небольшие прыщи могут самостоятельно пройти через несколько дней. Домашние средства могут помочь ускорить процесс заживления прыщей. К ним относятся:
мытье шеи с мылом и теплой водой два раза в день;
прикладывание теплого компресса на 10-15 минут;
избегать прикосновений, расчесывания прыщей и кожи вокруг них;
минимизировать воздействия солнца, ветра и влажности;
ослабить одежду, чтобы избежать давления на прыщ и кожу вокруг него.
Эфирные масла, которые могут лечить прыщи:
масло чайного дерева;
масло энотеры;
масло шиповника;
сандаловое масло;
масло лаванды.
Можно использовать тоники, кремы и гели для лечения прыщей, которые содержат:
салициловую кислоту, оказывающую противовоспалительное и отшелушивающее действие;
перекись бензоила, которая обладает противомикробными свойствами;
альфа-гидроксикислоты, включающие гликолевую кислоту и молочную кислоту;
ретиноиды, например, адапален;
ниацинамид, обладающий противовоспалительными свойствами;
сера, которая имеет антибактериальные свойства.
Нанесите тонкий равномерный слой препарата на прыщ и кожу вокруг него. Тщательно вымойте руки после использования препарата.
Прыщи на шее — лечение
Если эти домашние средства не помогают, врач может назначить системные препараты, которые действуют на весь организм. В зависимости от пола, возраста и общего состояния здоровья человека врач или дерматолог может назначить следующие виды лечения:
пероральные антибиотики;
оральный изотретиноин;
гормональные препараты.
Дополнительные методы лечения прыщей включают:
экстракционную хирургию;
химический пилинг;
микродермабразию;
фототерапию;
лазерную терапию.
Советы по профилактике
Регулярно мойте шею теплой водой с гипоаллергенным мылом;
Носите чистую одежду из хлопка и регулярно меняйте ее;
Используйт гипоаллергенный стиральный порошок и избегайте добавок, таких как кондиционер для белья;
еженедельно меняйте постельное белье.
Дерматологи рекомендуют никогда не выдавливать прыщи. Это может привести к инфицированию. Выдавливание прыща может вызвать распространение бактерий в окружающие и более глубокие ткани, что приводит к тяжелым язвам, таким как папулы, пустулы, узелки и кисты.
Когда обратиться к врачу
Человек должен поговорить с врачом-дерматологом, если прыщи на шее имеют следующие характеристики:
болезненные;
склонные к кровотечению;
содержат большие уплотнения или находятся глубоко под кожей;
не проходят в течение 6 недель;
вызывают эмоциональное расстройство.
Надлежащая гигиена и здоровый образ жизни могут предотвратить появление прыщей на шее.