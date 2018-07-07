Почему на шее появляются прыщи?

Фото: EnkiVeryWellПочему на шее появляются прыщи?Прыщи (акне) — это небольшие, твердые уплотнения, которые появляются на коже или под кожей и могут быть болезненными. Они могут развиваться на шее по разным причинам.

Прыщи на шее — причины

Прыщи возникают, когда забиваются волосяные фолликулы.

Ряд факторов могут увеличить вероятность появления прыщей:

когда человек редко моет шею теплой водой с мылом;

колебания гормонов, особенно в период полового созревания и менструации;

применение макияжа, лосьонов, солнцезащитных кремов, которые блокируют поры;

ношение изделий с искусственными ароматизаторами;

использование шампуней и мыла, которые содержат раздражающие ингредиенты;

редкое мытье волос;

прием некоторые лекарственных средств;

грязная одежда, соприкасающаяся с шеей;

тупая бритва;

ожерелья и другие ювелирные изделия, которые соприкасаются с шеей.

Как избавиться от прыщей на шее в домашних условиях

Небольшие прыщи могут самостоятельно пройти через несколько дней. Домашние средства могут помочь ускорить процесс заживления прыщей. К ним относятся:

мытье шеи с мылом и теплой водой два раза в день;

прикладывание теплого компресса на 10-15 минут;

избегать прикосновений, расчесывания прыщей и кожи вокруг них;

минимизировать воздействия солнца, ветра и влажности;

ослабить одежду, чтобы избежать давления на прыщ и кожу вокруг него.

Эфирные масла, которые могут лечить прыщи:

масло чайного дерева;

масло энотеры;

масло шиповника;

сандаловое масло;

масло лаванды.

Можно использовать тоники, кремы и гели для лечения прыщей, которые содержат:

салициловую кислоту, оказывающую противовоспалительное и отшелушивающее действие;

перекись бензоила, которая обладает противомикробными свойствами;

альфа-гидроксикислоты, включающие гликолевую кислоту и молочную кислоту;

ретиноиды, например, адапален;

ниацинамид, обладающий противовоспалительными свойствами;

сера, которая имеет антибактериальные свойства.

Нанесите тонкий равномерный слой препарата на прыщ и кожу вокруг него. Тщательно вымойте руки после использования препарата.

Прыщи на шее — лечение

Если эти домашние средства не помогают, врач может назначить системные препараты, которые действуют на весь организм. В зависимости от пола, возраста и общего состояния здоровья человека врач или дерматолог может назначить следующие виды лечения:

пероральные антибиотики;

оральный изотретиноин;

гормональные препараты.

Дополнительные методы лечения прыщей включают:

экстракционную хирургию;

химический пилинг;

микродермабразию;

фототерапию;

лазерную терапию.

Советы по профилактике

Регулярно мойте шею теплой водой с гипоаллергенным мылом;

Носите чистую одежду из хлопка и регулярно меняйте ее;

Используйт гипоаллергенный стиральный порошок и избегайте добавок, таких как кондиционер для белья;

еженедельно меняйте постельное белье.

Дерматологи рекомендуют никогда не выдавливать прыщи. Это может привести к инфицированию. Выдавливание прыща может вызвать распространение бактерий в окружающие и более глубокие ткани, что приводит к тяжелым язвам, таким как папулы, пустулы, узелки и кисты.

Когда обратиться к врачу

Человек должен поговорить с врачом-дерматологом, если прыщи на шее имеют следующие характеристики:

болезненные;

склонные к кровотечению;

содержат большие уплотнения или находятся глубоко под кожей;

не проходят в течение 6 недель;

вызывают эмоциональное расстройство.

Надлежащая гигиена и здоровый образ жизни могут предотвратить появление прыщей на шее.