Рецепты здоровья: календула лекарственная при гастрите

Если вы не понаслышке знаете, что такое гастрит, посадите на даче календулу лекарственную. Народная медицина с успехом применяет препараты этого растения для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, в т.ч. гастритов.

Календула поможет при гастрите

Отвары, настои, настойки соцветий календулы обладают противовоспалительным, спазмолитическим, антисептическим, бактерицидным действием. Готовят их как из сушеного, так и из свежего сырья. При лечении гастритов используется также вино с календулой.

Настой календулы при гастрите

2 ч.ложки сушеных измельченных соцветий залить в термосе 0,5 л кипятка, настаивать в течение 15 минут, процедить. Выпить равными частями в несколько приемов течение дня.

Отвар календулы при гастрите

2 ст.ложки сушеных измельченных соцветий залить стаканом горячей кипяченой воды, нагревать на кипящей водяной бане в течение 15 минут, постоянно помешивая, затем настаивать под крышкой в течение 45 минут, процедить, отжать сырье. Довести кипяченой водой объем отвара до первоначального. Принимать теплым 3 раза в день по 1 ст.ложке.

Овсянка с отваром календулы

1 ст.ложку сушеных измельченных цветочных корзинок календулы лекарственной залить 1 стаканом холодной воды, довести до кипения, снять с огня, укутать, настаивать в течение получаса, процедить. Приготовить на этом отваре овсяную кашу и съесть ее на завтрак. Повторять в течении 10 дней.

Вино с календулой

50 г свежих лепестков (краевых цветков) календулы залить 1 л сухого виноградного вина (использовать бутылку из темного стекла), настаивать в темном месте при комнатной температуре в течение 2 недель, процедить. Хранить в холодильнике. Принимать по схеме:

в течение первой недели — 1 стакан в день в 4 приема (по 50 мл на прием);

в течение второй-четвертой недели — 2 стакана в день в 4 приема (по 100 мл на прием);

перерыв на 2 недели;

повторить курс.

Употребление вина с календулой противопоказано при беременности и кормлении грудью, гипотонии, поллинозе (аллергии на пыльцу растений). Нельзя принимать его одновременно с любыми седативными препаратами. Возможна индивидуальная непереносимость. Вино с календулой обладает общеукрепляющим действием; его применяют не только при гастрите, но и при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, заболеваниях почек и мочевого пузыря, а также при различных онкологических заболеваниях и для их профилактики. Вас также могут заинтересовать публикации:

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