«Это самый вкусный праздник России»: аппетитный фоторепортаж с «Донской ухи»

Гости ждут начала дегустации

Солнце, песчаный пляж, прохлада, веющая с Дона. И царящий над всем этим ароматный дымок от десятков костров, разожженных в округе. Именно такая картина открывается перед посетителем ежегодного гастрономического праздника «Донская уха». Более 500 литров вкуснейшей похлебки — ни один из гостей фестиваля точно не уйдет голодным. В 11 раз подряд на территории Азовского района, на берегу Дона в хуторе Курган рыбаки со всего района демонстрируют свои навыки в приготовлении традиционного блюда наших краев — ухи.

Такая наваристая уха бывает только на Дону

Аромат, распространяющийся в округе, способен свести с ума. Десятки огромных котлов, в которых кипит и бурлит похлебка. Мастера режут рыбу — сазанов, карпов, лещей — и бросают в чаны. Туда же следом идут помидоры, лук и перец. Вокруг каждого котла выстраивается очередь — гости праздника с нетерпением ждут дегустации вкуснейшей ухи.

Возле каждого котла выстраивается очередь

Из традиционных донских блюд здесь не только уха — Я здесь впервые, просто потрясающая атмосфера! Жду-не дождусь, когда будет готова уха. Уже по одному только запаху понятно, что похлебка будет очень вкусной, — поделился с корреспондентом 161.ru своими ожиданиями дончанин Андрей.

От томящейся похлебки исходит очень вкусный аромат!

Многие гости в ожидании дегустации спасаются от жары в прохладных водах Дона. На пляже буквально негде яблоку упасть. Взрослые и детвора с радостью бросаются в воду. За всеми купающимися бдительно наблюдают спасатели.

От жары гости спасаются в прохладной донской воде

За отдыхающими бдительно следят спасатели

В ожидании главного угощения можно подкрепиться национальным донским деликатесом — раками. Тут же шашлык и плов.

Тут же — сочный шашлык…

… и вкусный плов

В ожидании ухи можно подкрепиться раками

Наконец, уха готова. К котлам выстраиваются огромные очереди. Всем не терпится отведать главное угощение праздника. Разочарованных в мастерстве поваров точно нет.

Кто-то с тарелками, а кто-то — с кастрюлей

Разочарованных в мастерстве поваров точно не будет

— Такой ухи я никогда в жизни не ел. Я не так давно приехал в Ростов из другого региона, у нас уха — это рыба и картошка. Но я никогда прежде не видел, чтобы в нее кидали зеленый перец и помидоры. Это невероятно вкусно, — рассказывает Сергей. — Обязательно приеду сюда в следующем году.

На фестиваль приехали гости не только из Ростовской области, но и из других регионов

— Секрет хорошей ухи прост: подходить к приготовлению с душой, с любовью. У меня есть свои хитрости, но я их не расскажу. Просто приезжайте на праздник и угощайтесь! — приглашает Владимир.

Главное — подходить ко всему с душой, с любовью и с песней

Ну а для тех, кто все-таки равнодушен к ухе, на празднике есть масса других развлечений: битвы на водяных пистолетах, аквагрим и соревнования по метанию тараньки.

Кроме ухи здесь была масса других развлечений

Желающих отведать донской ухи не остановила даже жаркая погода