7 июля — День макарон и шоколада

День макарон действительно всенародный праздник. Мы едим их практически всю жизнь, с ними изобретены тысячи рецептов, их подают во всех точках питания мира. Есть даже целая религия — Пастафарианство, поклоняющаяся Летающему Макаронному Монстру.

Упоминания об изделиях из муки наподобие макарон можно найти даже в греческой мифологии. Она является источником самого раннего свидетельства о «производителях» макарон. «Бог Вулкан изобрел устройство, чтобы превращать тесто в струны» — гласит легенда. На востоке лапша тоже считается культовой едой с незапамятных времен.

Макароны бывают разных форм и размеров. Самый распространенный тип макарон в мире — спагетти. Но мы конечно помним, что настоящие макароны должны быть полые внутри, будь то прямые или «рожки». Виды макаронных изделий зависят от типа теста для их изготовления. Они обычно не содержат в своём рецепте яйца и имеет полые формы. Слово «макароны» происходит от итальянского «maccheroni». Итальянцы придумали более 300 видов макаронных изделий, а всего в мире более 600 различных сортов и видов макарон и лапши.

1 апреля 1957 года в новостях телекомпании Би-Би-Си показали сюжет о небывалом урожае макарон в Швейцарии. На фоне кадров, демонстрирующих работу крестьян, собирающих на полях вареные макароны, голос диктора поведал зрителям о главном достижении в этой области сельского хозяйства — одинаковой длине всех макарон, что является следствием экспериментов многих поколений селекционеров. После этого первоапрельского розыгрыша, названного классическим Розыгрышем Века, редакция получила немало писем-откликов: кто-то удивлялся, что макароны растут вертикально, а не горизонтально, кто-то просил выслать рассаду и лишь немногие высказывали легкую растерянность — ведь до сих пор они были уверены, что макароны изготавливаются из муки.

Летом 2005 года при раскопках древнего поселения Лацзянь на берегу реки Хуанхэ археологами был найден горшок с лапшой, возраст которого составляет 4 000 лет.

Макароны в России— это трубочки из теста, которые в Европе принято называть пастой. Макароны во Франции— особый сорт пирожных, которые долгое время были достоянием аристократии, а сегодня можно купить в парижских кондитерских.

По форме парижские макароны состоят из двух круглых раковин, сделанных из муки, сахара, миндаля, яичных белков, и начинки из крема и натуральных ароматизаторов. Пирожные имеют разнообразные вкусы, которые варьируются от традиционных (малина, шоколад) до экзотических (фуа-гра, трюфели), бывают различных цветов от белого до ярко-синего. В одном из магазинов продаются макароны более чем 70 вкусов и приблизительно 30 цветов. Как утверждают кондитеры, все ингредиенты, использованные при их изготовлении, не содержат искусственных консервантов. Приготовление макарон требует большой дисциплины и является процессом, который зависит от мастерства кондитера и необходимого оборудования. Не каждый профессиональный кондитер справится с их производством, не говоря уже о новичках.

Где найти лучшие макароны в Париже? Первый ответ, который приходит на ум: кондитерские Ладюре (Ladurée). Владельцы Ладуре утверждают, что их предки первыми начали изготавливать и продавать этот вид пирожных в начале 19 века. Хотя, по правде говоря, макароны появились во Франции ещё в 16 веке, когда Екатерина Медичи на своё бракосочетание с королём Генрихом IIпривезла из Италии главного кондитера. В Венеции макароны как лакомство были известны ещё в эпоху Возрождения. Чайный дом Ледюре знаменит своей элегантностью, высочайшим качеством предлагаемых макарон. Пирожные продают там по 15 000 штук в День макарон!

У каждого свой любимый вид, кто-то любит спагетти «Болоньезе», а кто-то макароны по-флотски. В любом случае, это хороший день, для того что-бы его отметить тарелочкой любимых макарон!

7 июля — день шоколада в США.

Американцы как всегда выпендрились и учредили свой отдельный день шоколада, в противовес Всемирному, который празднуется 11 июля.

Но поскольку шоколад — явление в кулинарии всеобъемлющее и могучее, не грех ему иметь и два праздника и даже больше (поскольку есть еще отдельные дни темного, молочного и горячего шоколада). А еще куча праздников, в названии которых тоже присутствует шоколад — шоколадного кекса, шоколадного ликера и так далее. Сегодня же у нас американский день шоколада и в связи с этим немного истории. В 1765 году английский посол Джон Ханнон привёз в Америку шоколад и построил первую в США шоколадную фабрику. Помогал ему в этом доктор Джеймс Бенкер. В 1937 году шоколад включается в обязательный паёк для американских солдат. Сначала он был задуман как калорийные «брикеты» для питания в опасных ситуациях. Кстати, слово «брикет» указано зря. Шоколад так называемого пайка D действительно имел форму и вес кирпича, по-английски — brick. Он был настолько твердым, что его можно было только откалывать ножом. Сначала солдаты жаловались на вкус шоколада. Многие его выбрасывали или обменивали на другие продукты.

Со временем компания Хёрши, которая и сейчас производит основную долю шоколада в Америке, улучшила вкусовые качества армейского шоколада. Сейчас в США работает множество шоколадных фабрик, а основные объемы урожая миндаля ифундука, выращиваемого в этой стране, закупается производителями шоколада. Шоколад был признан самым любимым лакомством у более 55% жителей страны, а более 60% американцев считают коробку каких-нибудь специфических шоколадных конфет лучшим подарком на Рождество.

В России шоколад любят не меньше, да к тому же у нас он еще и вкуснее. С ломтиком «Вдохновения» никакой Хёрши не сравнится!

Сегодня День пломбира с клубникой.

Еще один вкусный праздник — день пломбира с клубникой. У клубники сейчас самый сезон — она в конце июня в наших краях самая спелая, ароматная и вкусная. Ну а пломбир — это вообще мороженое — фаворит. И когда два этих чудо продукта соединяются у вас во рту — там происходит просто фантастический фейерверк вкуса. Рецепторы сходят с ума. Обычно пломбир с клубникой готовят очень просто — берут пломбир, добавляют клубнику и вуаля! Но если сильно заморочится (как это обычно делают в ресторанах авторской кухни) можно придумать что нибудь шедевральное, например жареный пломбир, чиненый клубнично-мятным конфитюром. Вкус просто фантастический, но такой шедевр требует времени, навыков и желания заморачиваться сложной готовкой. Лично сторонник первого варианта.

Что хорошо в этом дне — то, что клубника может быть самая разная: и свежесорванная с грядки, и в виде сиропа или варенья. Даже в виде клубничного ликера. А вот пломбир обязательно должен быть настоящий, ГОСТовский, из молока и сливок. И тогда прям волшебство!

Сегодня проводится гастрономический фестиваль «Черкасский огурец» в Липецке.

С детства мы помним загадку — «Ни окон ни дверей — полна горица людей». Отгадке посвящено целое событие. 7 июля утром в селе Черкассы Елецкого района на центральной площади откроется гастрономический фестиваль «Черкасский огурец». Огурцы выращивают по всей России. Но именно в Черкассах он приобрел особый статус. Каждый житель села знает сотни рецептов засолки и приготовления огурцов. Здесь установлен памятник огурцу, и есть семьи, которые выращивают его в течение нескольких поколений. До сих пор черкасские огурчики славятся по всей России. На фестивале всех ждет увлекательная программа и, конечно, организаторы предложат гостям отведать сладких, соленых, свежих, маринованных, жареных и пареных огурцов.

Будут конкурсы, призы, веселье и угощенье!